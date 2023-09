The First Decendant Hero Nû nas dike, Sharen Julicia: A Half-Woman Half-Machine Lethal Assassin

Çêkera talanker a dahatû ya Nexon, The First Descendant, di nav lîstikvanan de pir dengbêjiyê çêkir. Ji hêla Unreal Engine 5-ê ve hatî hêzdar kirin, ev lîstika nifşê din ji bo PC, PS5, û Xbox Series X|S tê berdan. Di van demên dawî de, qehremanek nû ya bi navê Sharen Julicia hate eşkere kirin, ku di trailerek eşkerekirina lîstikê de şiyanên xwe yên kujer nîşan dide.

Sharen Julicia, karekterek balkêş a nîv-jin, nîv-makîne, lîstikek bêhempa tîne The First Descendant. Zehmetiya wê di şer de ji nêz ve ye, ku ew ji bo lîstikvanên ku taktîkên êrîşkar tercîh dikin, dike bijarek îdeal. Sharen hem ji bo nêzîkatiyên bi dizî hem jî ji bo paşvekişînên bilez kamûflajê bikar tîne, ku dihêle ku ew nêzikî dijminên xwe nebin.

Yek ji jêhatîbûnên pasîf ên Sharen, Assassinator, wê dihêle ku zirarek zêde bide dijminên ku wê hedef nagirin. Ev jêhatî bandora wê ya kujer li qada şer hîn zêde dike. Wekî din, Sharen xwedan rêzek jêhatîbûnên çalak e ku potansiyela wê ya êrîşkar zêde dike. Beam Cutoff Her êrîşek tîrêjê ya elektrîkê dike ku ne tenê zirarê digihîne lê di heman demê de bandorek Elektrîkê jî li armancên xwe bicîh tîne.

Zehmetiyek din a çalak a ku ew xwedan Camouflage Active ye, ku hebûna xwe vedişêre heya ku ew êrişek derxe holê. Dema ku kamuflaj bi dawî bibe, ev teknîk moda Ambush-ê vedike, zirara lêdana wê ya din zêde dike. Wekî din, Sharen dikare Shock Nuts, teqemeniyên ku dijberên wê matmayî dihêle, û Flash Daggers, ku di nav rêza armanca xwe de gelek fîşekan berdide dijminan bi cih bike. Van xençer zirara teqemeniyê dikin û bandorek Elektrîkê çêdikin.

The First Descendant soz dide ku lîstikek heyecan û şerên dijwar pêşkêşî bike, û Sharen Julicia rûçikek din a balkêş li lîstikê zêde dike. Lîstik dikarin bi vê kujerê nîv-jin, nîv-makîneya kujer re serpêhatiyek çalak-paqijkirî pêşbîn bikin. Li benda dîmenên lîstika nû ya bêhempa bimînin, ji ber ku IGN dê di demek nêzîk de hûrguliyên bêtir li ser The First Descendant eşkere bike.

Definitions:

- Looter shooter: Binçensek lîstikên vîdyoyê ku hêmanên talan û gulebaranê li hev dicivîne, ku lîstikvan dema ku beşdarî şer dibin çek, cebilxane û alavan berhev dikin.

- Unreal Engine 5: Motorek pêşkeftina lîstikê ya herî pêşkeftî ya ku ji hêla Epic Games ve hatî afirandin.

- Bandora elektrîkê: Mekanîka lîstikê ya ku zirarek zêde an bandorên statûyê dide armancên ku ji hêla êrîşek elektrîkê ve hatine lêdan.

Çavkanî:

- Ryan McCaffrey, edîtorê rêveberê IGN yê pêşdîtinan û mêvandarê pêşandana Xbox û pêşandana hevpeyvînê.