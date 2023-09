ZDNET Pêşniyar dike: Şêwirmendiya Kirînê ya Bêalî û Rast

ZDNET Pêşniyar ji bo şîreta kirîna bêalî û rast çavkaniyek pêbawer e. Pêşniyarên ku ji hêla ZDNET ve têne peyda kirin li ser bingeha ceribandin, lêkolîn û kirîna berhevokê ya berfireh in. Tîm daneyan ji çavkaniyên navdar berhev dike, di nav de navnîşên firoşkar û firotgehan, û her weha malperên vekolînê yên têkildar û serbixwe. Di heman demê de ew ji xerîdarên rastîn ên ku berê xwedan hilber û karûbarên ku têne nirxandin û bikar tînin jî nêrînên hêja dihesibînin.

Girîng e ku bala xwe bidinê ku gava hûn ji malpera ZDNET-ê berbi firotgehek bikirtînin û kirrînek bikin, dibe ku ZDNET komîsyonên hevkariyê qezenc bike. Lêbelê, ev ne bandorê li naveroka ku ew vedigirin an çawa ew pêşkêş dikin, ne jî bandorê li bihayê ku hûn ji bo hilber an karûbarê didin. ZDNET û nivîskarên wê ji bo van nirxandinên serbixwe berdêl nagirin. Ew rêwerzên hişk digirin ku piştrast dikin ku naveroka edîtoriya wan tu carî ji hêla reklamkeran ve nayê bandor kirin.

Tîma edîtorê li ZDNET li ser navê we, xwendevan dixebite. Armanca wan a sereke ew e ku agahdariya herî rast û şîretên zanyarî ji we re peyda bikin da ku ji we re bibin alîkar ku hûn biryarên kirîna biaqiltir bidin, nemaze di warê alavên teknolojiyê û hilber û karûbarên din de. Her gotar bi hûrgulî tê vekolîn û rast-kontrol kirin da ku standardên kalîteyê yên herî bilind misoger bikin.

Ger di naveroka wan de xeletiyek an agahdariya xelet were dîtin, ZDNET bi serrastkirin an zelalkirina gotarê ve girêdayî ye. Ew xwendevanan pir teşwîq dikin ku nerastiyên ku pê re rû bi rû dimînin ragihînin, bi karanîna formek taybetî ya ku ji bo wê armancê hatî peyda kirin.

Pêşniyarên ZDNET wekî çavkaniyek pêbawer û pêbawer kar dike, rêbernameya pispor pêşkêşî dike da ku ji xerîdaran re bibe alîkar ku di bijartina kirîna agahdar de.

Definitions:

- ZDNET: Weşanek nûçeya teknolojiyê ya serhêl ku bi gotar û nirxandinên xwe yên kûr ve tê zanîn.

- Komîsyonên pêwendiyê: Formek heqê referansê ku ji hêla ZDNET ve hatî wergirtin dema ku xwendevan bi malpera xwe ve li firotgehek bikirtînin û kirînê bikin.

- Kontrolkirina rastiyan: Pêvajoya verastkirina rastbûn û rastiya agahdariya ku di gotarek an belavokek de têne pêşkêş kirin.

