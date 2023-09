Barbie: The Movie Merchandise Tu Nikarin Berxwe bidin

By

Fîlma Barbie ya Greta Gerwig serkeftinek pir mezin e, temaşevanên ji her temenî bi lêgerîna xwe ya jinbûnê û zextên kamilbûnê dikişîne. Ger hûn temaşevanên fîlimê ne, hûn ê kêfxweş bibin ku zanibin ku cûrbecûr kirrûbirra bi temaya Barbie ji bo kirînê heye. Ji dengbêj û cil û bergan bigire heya kuçikên berhevkirî û aksesûarên lîstikê, ji bo her kesî tiştek heye.

Hûn dikarin kopiyek dîjîtal a fîlimê bikirin an dîska laşî pêşdibistanê bidin. Kirêkirina fîlm 24.99 dolar e, lê kirîna wê 29.99 dolar e. Hêjayî gotinê ye ku fîlim Movies Anywhere mafdar e, ku dihêle hûn li ser her platformek beşdar temaşe bikin.

Ger hûn lê digerin ku hûn li berhevoka xweya Barbie zêde bikin, hûn dikarin fîlima Barbie li ser 4K UHD Blu-ray pêşdibistanê bidin. Dîroka berdanê hîna nehatiye destnîşankirin, lê fîlimên bi forma fîzîkî bi gelemperî di nav çend hefteyan de ji guhertoya dîjîtal peyda dibin.

Temaşevanên karakterê Ryan Gosling, Ken, dikarin bi berdana Barbie The Movie Collectible Ken Doll şa bibin. Ev kulika, êlekê xweya reş û kincê porê faux li xwe dike, dikare bi 75 dolaran bibe ya we. Ew tewra di pakêtek fîlimek Barbie ya kolektîf de tê. Dîroka berdanê ji bo vê babetê ji bo 31ê Çileya Paşîn, 2024-an hatî destnîşan kirin.

Albûma Barbie, ku ji Ryan Gosling, Lizzo, û hêj bêtir stranan vedihewîne, li ser vinylê heye. Hûn dikarin di navbera vinylek pembe an vinylek zelal a şîrê Amazon Exclusive de hilbijêrin, ku her du jî niha li firotanê ne.

Ji bo dildarên lîstikê, kontrolkerên bi mijara Barbie hene. Hûn dikarin kontrolkerek Deep Pink Xbox an kontrolkerek Nova Pink PS5 hilbijêrin da ku pêçek sêrbaziya Barbie li sazkirina lîstika xwe zêde bikin.

Heke hûn dixwazin Ken-erjiya xwe nîşan bidin, hûn dikarin hoodie 'I Am Kenough' ji Mattel pêşdibistanin. Ev hoodie ku ji materyalê xweş hatî çêkirin, bi $60 dolaran digire û di 10ê cotmehê an berî wê de tê şandin. Mattel di heman demê de cil û bergên din ên 'I Am Kenough' pêşkêşî dike, di nav de kulm û hoodî.

Ji bo kesên ku lê digerin ku cîhê xweya jîngehê xemilînin, Mattel cûrbecûr çapên kanava bi mijara fîlima Barbie heye. Van çapan, bi bihayê her yekê $ 40, dihêle hûn hezkirina xwe ji Barbie re nîşan bidin.

Bi gelek vebijarkên ku ji wan hilbijêrin, temaşevanên Barbie dikarin bi tevahî xwe di cîhana fîlimê de bihelînin. Çi ew bi kolektîf, moda, an dekor, ji bo pîrozkirina Barbie: The Movie kêmasiyek tune.

Çavkanî: IGN - Hannah Hoolihan (nivîskarê serbixwe)