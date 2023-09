Parastina Nasnameya Xweya Serhêl: Rêberek Ji Nepenî û Ewlekariyê re

Di serdema dîjîtal a îroyîn de, girîng e ku hûn ji agahdariya ku li ser we an zarokê we serhêl têne gihîştin haydar bin. Lêpirsînek hêsan a motora lêgerînê dikare hûrguliyên kesane û tewra hesabên kevnar ên ku we ji bîr kiriye eşkere bike. Ji bo parastina nepeniya xwe, li vir hin gavên ku hûn dikarin bavêjin hene.

Pêşîn, zirarê binirxînin. Amûrên wekî "Gelo ez Pwned bûm?" da ku hûn kontrol bikin ka agahdariya weya kesane di binpêkirinên daneyê de hatine eşkere kirin. Ger hebe, tavilê şîfreyên xwe biguherînin. Li ser her malpera ku we şîfreya lihevhatî bikar aniye, pêbaweriyên têketina xwe ji nû ve bikin. Ev rê li ber gihîştina bêdestûr a hesabên we digire û ji bo parastina agahdariya hesas, mîna hesabê weya bankê, dibe alîkar.

Bihêlin ku modên geroka taybet an gerokên nepenîtiyê bikar bînin. Dema ku geroka taybet dikare dîroka we ji amûrek paqij bike, ew çalakiyên we yên serhêl ji malper, pêşkêşkerên karûbarê înternetê, û rayedaran venaşêre. Gerokên nepenîtiyê yên mîna DuckDuckGo, Ghostery, Brave Browser, an Tor, bi kêmkirina şopandin û hilanîna daneyê, parastinek zêde pêşkêşî dikin.

Wekî din, sepanên xwe kontrol bikin. Gelek serîlêdan û pêvekên gerokê daneyên we berhev dikin û difiroşin reklamker an aliyên sêyemîn. Destûrên ku ji her sepanê re li ser têlefona xwe hatine dayîn binihêrin û her gihîştina zêde neçalak bikin. Bala xwe bidin şopandina paşîn û referansên aliyên sêyemîn, ku dibe ku brokerên daneyê destnîşan bikin. Bi heman rengî, serîlêdanên neyên bikar anîn an pêvekên gerokê derxînin da ku pêşbirkê kêm bikin.

Ji bo danûstendinên serhêl, wekî wekî qeydkirina hesabên medya civakî an kirîna serhêl, navnîşek e-nameyek şewitandinê bikar bînin. Sazkirina navnîşanek e-nameyek cûda bi taybetî ji bo van danûstendinan dibe alîkar ku pêşî li spam bigire û xetera agahdariya kesane ya ku bi hesabê e-nameya weya sereke ve girêdayî ye kêm bike.

Bi şopandina van gavan, hûn dikarin çêtir nasnameya xweya serhêl biparêzin û nepeniya xwe di cîhanek dîjîtal de ku zêde dibe biparêzin.

Çavkanî:

- Gotara "Li Xwe Bigerin".

- "Gelo ez Pwned bûm?" database