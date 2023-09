Baştirkirina Apple Watch ji bo Runners: Wishlist ji bo Nûvekirinên Pêşerojê

By

Bûyera paşîn a payîzê ya paşîn a hardware ji hêla Apple ve, ku jê re "Wonderlust" tê gotin, heyecanek di nav evîndarên teknolojiyê de çêdike ji ber ku ew pêşbîniya berdana cîhazên nû yên wekî iPhone, iPad û Apple Watches dikin. Dema ku gotegotên di derbarê danasîna gengaz a Apple Watch 9 û nûvekirinên Apple Watch Ultra de belav dibin, ne diyar e ka dê îsal di rêza Apple Watch de pêşveçûnên girîng hebin. Spekulasyon pêşniyar dike ku Apple dikare balê bikişîne ser guheztinên performansê yên piçûk, ji ber ku ew di sala pêş de ji bo guhertoya 10-emîn a pir pêşbînîkirî ya Apple Watch amade dikin.

Dubarekirina berê ya Apple Watch, nemaze Apple Watch Ultra, pêşkeftinên performansê yên berbiçav bi xwe re anî, di nav de jiyana bateriyê heya 36 demjimêran, GPS-ya du-frekansa ji bo rastbûna şopandina xebitandinê ya zêde, û bişkokek alîyek din ku wekî "çalak" tê zanîn. bişkojk" ji bo destpêkirina bilez a sepanê an destpêkirina xebatê. Lêbelê, hîn jî kêmasiyên di Apple Watch de hene ku demjimêrên Garmin an Coros GPS ji bezvanên dilsoz re balkêştir dikin.

Yek qadek ku pêdivî bi başbûnê heye, jiyana bateriya Apple Watch e. Her çend Apple Watch Ultra bi heya 36 demjimêran karanîna normal pêşkeftinek nîşan da, dema ku ew bi bîhnfirehiya demjimêrên Garmin an Coros GPS-ê tê berhev kirin kêm dibe. Digel vê yekê, şiyana afirandina rêwiyên ku ji hêla bikarhêner ve hatî çêkirin bi karanîna rêwerzên zivirî-bi-dor ji bo bezê pir tê xwestin. Dema ku Apple Watch sepanek Nexşeyê vedihewîne, ew rê nade bikarhêneran ku bi destan rêyên xwe hilbijêrin; li şûna wê, ew tenê rêwerzên xal-bi-xal peyda dike. Di berhevdanê de, markayên din ên demjimêran dest bi pêşkêşkirina vê taybetmendiyê kirine, ku ew ji ekosîstema Apple Watch re pêvekek pêdivî ye.

Aliyek din a ku dikare were zêdekirin xweşkirina ekranên daneyê li ser Apple Watch e. Dema ku şiyana guheztina metrîkan heye, sêwirandin û mezinahiya rêzikên daneyê sabît dimînin. Ev tixûb ji bo bezvanên bi çavên kêm-bêkêmasî xwendina jimareyên piçûk dijwar dike. Vebijarka kesanekirina sêwiranê û mezinkirina nivîsê dê ezmûna bikarhêner pir çêtir bike. Wekî din, lihevhatina Apple Watch bi destanan re, nemaze yên ku ji bo hewa sar hatine çêkirin, taybetmendiyek e ku gelek bezdar dixwazin. Her çend Apple Watch Ultra bişkojkek "Action" vedihewîne, dema ku destan li xwe digire, destûrê dide fonksiyonên tixûbdar, berfirehkirina kapasîteyên wê dê were pesend kirin.

Gava ku Apple xwe ji bo vekêşana hardware ya payizê amade dike, van pêşkeftinên xwestî wekî navnîşek xwestekek ji bo bezvanên ku qîmetê didin Apple Watch wekî hevalek fitnessê dikin. Dema ku serbestberdana guhertoya 10-an a Apple Watch li ber çavan xuya dike, bikarhêner hêvî dikin ku pêşkeftinên ku hewcedariyên wan ên taybetî çareser dikin. Ma Apple dê di pêşerojek nêzîk de van nûvekirinan çêbike, nayê dîtin, lê daxwaziya ekosîstema Apple Watch-a rêve-hevaltir diyar e.

