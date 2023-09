Tecno Dest bi Spark 10 Pro Moon Explorer Edition dike da ku Mîsyona Chandrayan-3 ya Hindistanê pîroz bike

By

Tecno, marqeya navdar a smartphone, di van demên dawî de guhertoyek taybetî ya smartphone Spark 10 Pro li Hindistanê da destpêkirin. Ev amûra bêhempa ku wekî "Çapa Lêkolîna Heyvê" tê binavkirin, ji bo pîrozkirina mîsyona Chandrayan-3 Moonê ya serketî ya Hindistanê hatî çêkirin. Werin em ji nêz ve li taybetmendiyên balkêş ên vê smartphone nû binêrin.

Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition sêwiranek zirav û nûjen werdigire. Pişta wê ya camê, bi pêvekek mîna qûmê ya xweş, xuyang û hestek jêhatî dide wê. Pişta têlefonê ji du beşan tê dabeş kirin, beşa jorîn bi spî û yê mayî jî reş e. Li ser beşa reş xêzên diagonal hene, ku li sêwirana tevayî têkiliyek xweşikbûnê zêde dike. Berevajî hin têlefonên din, di vê çapê de bertekek kamerayê dernakeve. Ew şeklek çargoşe û skanerek şopa tilikê li kêlekê vedihewîne.

Di warê taybetmendiyan de, Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition xwedan dîmenderek 6.1-inch FHD+ bi rêjeya nûvekirina 90Hz-ê ya nermik e. Di qutkirina qulikê ya ku li navendê hatî rêzkirin kamerayek pêşîn a 32 MP ji bo kişandina selfieyên balkêş vedihewîne. Li paşîn, senzorek seretayî ya 50MP heye, ku bi lensek AI-yê re tê de heye, da ku wêneyên kalîteya bilind bigire. Di binê kapê de, smartphone ji hêla Helio G88 SoC-ya bihêz ve tê hêz kirin, ku performansa hêzdar peyda dike. Ew bi 8 GB RAM û 128 GB bîranîna hundurîn tê, kapasîteya hilanînê ya berbiçav pêşkêşî dike. Di heman demê de amûrek batîteyek mezin a 5,000 mAh jî heye, ku barkirina bilez a 18W piştgirî dike.

Heke hûn bala we didin Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition, hûn dikarin wê ji 7-ê îlona 2023-an pê ve pêş-siparîş bikin. Dîroka serbestberdana fermî ji bo 15-ê îlona 2023-an hatî destnîşan kirin. Bihayê têlefonê 11,999 Rs. vebijarkek balkêş ji bo dildarên smartphone.

Ev guhertoya taybetî ya smartphone ji Tecno rêyek girîng e ji bo bîranîna mîsyona serketî ya Heyvê ya Hindistanê. Bi sêwirana xweya xweşik û taybetmendiyên xwe yên balkêş, ew soz dide ku ezmûnek bikarhênerek dilxweş peyda bike. Ma hûn heyranê keşfkirina fezayê ne an jî bi tenê hewcedariya we bi têlefonek nû heye, Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition bê guman hêja ye ku were fikirîn.



