Sala Teknolojiyê bi Bûyera Apple û Konferansa Dreamforce re dest pê dike

Hefteya duyemîn a Îlonê destpêka salek teknolojiyê ya nû destnîşan dike, digel bûyerên girîng ên wekî bûyera iPhone-ê ya Apple û konferansa Dreamforce ya Salesforce ji bo pîşesaziyê deng vedide. Van bûyeran di heman demê de destpêka demsala konferansa teknolojiyê nîşan dide, digel pêşandanên ku ji bo Meta Platforms, Microsoft, û Oracle hatine rêz kirin.

Bûyerek pir tê pêşbînîkirin pêşkêşkirina gelemperî ya destpêkê ya Arm Holdings e, ku tê çaverê kirin ku sêwirana çîpê bi 50 mîlyar $ û 54.5 mîlyar $ binirxîne. Ev IPO, ligel pêşkêşkirina giştî ya plansazkirî ya destpêkirina radestkirina Instacart, dikare bazara IPO ya teknolojiyê ya xewê vejîne. Xerîb îsal zêde ye, ji ber ku şerên dadrêsî, şert û mercên makroaborî, şerê bazirganiyê bi Chinaînê re, û pirsgirêkên rêziknameyê fikaran zêde kirine.

Bûyerên hefteyê hem derfet û hem jî pirsgirêkên di pîşesaziya teknolojiyê de ronî dikin. Arm's IPO hêza teknolojî û AI-ê nîşan dide, dema ku doza Google-DoJ fikaran li ser hêza ku ji hêla çend pargîdaniyan ve tê xebitandin zêde dike. Wezareta Dadê argû dike ku Google bi neqanûnî peymanên bi çêkerên têlefonê û gerokên înternetê re bi kar tîne da ku bazara motora lêgerînê yekdestdar bike.

Di vê navberê de, panelek Senatoyê ji bo nîqaşkirina karanîna berpirsiyar a AI-yê dicive, û qanûnên dupartî ji bo birêkûpêkkirina AI-yê têne çêkirin. Tewra dêwên teknolojiyê yên wekî Apple û Salesforce jî ji pirsgirêkan bêpar nînin, digel ku Apple bi pirsgirêkên dahatî û firotanê re rû bi rû maye û Salesforce ji ber fikarên li ser karanîna narkotîkê û bêmalbûna li San Francisco difikire ku Dreamforce veguhezîne.

Xema sereke ya ku li ser perestgeha teknolojiyê xuya dike AI ye. Xwezaya girtî ya nîqaşan û potansiyela girtina birêkûpêk ji hêla lîstikvanên serdest ên di pîşesaziyê de pirsan di derheqê dadperweriya rêziknameyê de zêde dike. Lê belê tevlêbûna Wezareta Dadê cidiyeta mijarê zêde dike.

Bi tevayî, ev hefteyek teknolojiyê ya tevlihev di sala pêş de, bi tevliheviyek ji derfet, dijwarî û fikarên rêziknameyê, qonaxê ji bo pîşesaziya teknolojiyê saz dike.

