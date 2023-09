Evie Networks Hevkariya bi Dan Murphy re berfireh dike da ku Zêdetir Stasyonên Barkirinê yên EV-ê saz bike

Evie Networks, pargîdaniyek pispor di bargiranên EV-ên gelemperî de, bi Dan Murphy re hevkariyek berfireh ragihand da ku stasyonên barkirinê yên din li cîhên firotgeha xwe saz bikin. Jixwe, pênc stasyonên barkirinê li firotgehên Dan Murphy li seranserê Avusturalya hatine saz kirin, digel ku stasyona şeşemîn ji bo Broadmeadows, Victoria, hatî plan kirin.

Ev hevkarî ji bo baştirkirina gihîştina binesaziya barkirina wesayîtên elektrîkê gavek erênî ye. Bi berfirehkirina tora stasyonên barkirinê yên li firotgehên Dan Murphy, bêtir xwediyên EV-ê dê di dema kirrûbirrê an xebitandina peywiran de xwedan gihandina hêsan a tesîsên barkirinê bibin. Di heman demê de ew bi daxwaziya mezin a ji bo vebijarkên veguheztina domdar re têkildar e.

Twitter bi îdiaya Shadowbans The New York Times, Reklamkerek Major

Di tevgerek sosret de, Twitter, ku naha bi navê X tê nasîn, hate ragihandin ku The New York Times siya xwe girtiye, û nahêle bikarhêner tweetên ku bi naveroka rojnameyê ve girêdayî ne bibînin. Ev kiryar bi taybetî îronîk e ji ber ku The New York Times yek ji reklamkerên sereke yên X e û ji bo malpera xwe ya werzîşê, The Athletic, kampanyayên danasînê dimeşîne.

Tevlêbûna li ser tweetên ku bi malpera The New York Times ve girêdayî ne di dawiya Tîrmehê de pir kêm bû û di seranserê Tebaxê de kêmbûna xwe berdewam kir. Ev kêmbûn bi berhevdana tevlêbûnê bi tweetên servîsên nûçeyan ên din ên sereke yên wekî BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal, û Washington Post ve hate dîtin. Di heman serdemê de, tevlêbûna bi postên van malperên nûçeyan ên hevrik re an zêde bû an jî domdar ma.

Meta (berê Facebook) Hat ragihandin ku Modela Pêşkeftî ya AI-yê pêşve dixe da ku bi OpenAI re Pêşbaziyê bike.

Meta tê îdiakirin ku modelek AI-ya pêşkeftî ava dike ku armanc dike ku bi karbidestiya modela zimanê populer a OpenAI, GPT-4, bihevre bike. Ev amûra AI-ê dê nivîs û analîzên ku ji karsaziyan re têne armanc kirin çêbike. Armanca li pişt vê hewildanê ev e ku bi ketina modelên nû yên AI-ê yên ku dikevin bazarê re pêşbaziyê bikin. Ji bo ku vê yekê pêk bîne, Meta tê ragihandin ku çîpên pêşkeftî yên Nvidia bi dest bixe.

Modela AI-ê ya ku ji hêla Meta ve hatî pêşve xistin tê çaverê kirin ku bi awayên cûrbecûr alîkariya karsaziyan bike, di nav de hilberîna nivîsek sofîstîke, pêkanîna analîzên tevlihev, û hilberandina hilberek zêde. Bi pêşkêşkirina van karûbaran, Meta armanc dike ku di sûka AI-ê de pêşbaziyek damezrîne.

Arşîva Înternetê îtiraza windakirina doza Pirtûkxaneya Ebookê dike

Arşîva Înternetê niyeta xwe ragihand ku îtiraza windabûna vê dawîyê ya di dozek mafnasiyê ya derbarê pirtûkxaneya xwe ya e-pirtûkan de ye. Piştî lihevkirinekê, Arşîv berê xwe gihandina hin pirtûkên xwe sînordar kir. Biryara bingehîn diyar kir ku skankirina pirtûkan a Arşîvê ne di bin qanûna karanîna adil a Dewletên Yekbûyî de ye. Ji ber vê yekê, malper neçar ma ku gihîştina gelemperî ya pirtûkên bazirganî yên berdest ên ku ji hêla mafnasiyê ve têne parastin sînordar bike.

Biryara îtirazê ya Arşîva Înternetê pabendbûna wan a ji bo parastina gihîştina zanîn û edebiyatê radixe ber çavan, di heman demê de balê dikişîne ser fikarên ku ji hêla xwediyên mafên telîfê ve têne derxistin. Ev doz dijwarî û nîqaşên domdar ên li dora pirtûkxaneyên dîjîtal û karanîna adil di serdema dîjîtal de ronî dike.

Exoplanetek Potansiyel Habitable, K2-18b, Ji hêla Teleskopa Fezayê James Webb ve hatî nas kirin

Teleskopa Fezayî ya James Webb K2-18b, gerstêrkeka derve ya ku potansiyela jîngehbûnê û lêgerîna jiyana derveyî erdê digire, nas kir. K2015-2b ku di sala 18-an de hat dîtin, tê bawer kirin ku li ser rûyê wê okyanûsa avê ya şil heye û dibe ku metan, karbondîoksît û dimethyl sulfide hebe. Ev gerstêrka derve bi awayekî girîng ji dinyayê mezintir e, 8.6 qat mezinahiya wê ye, û ji bo keşfkirina zanistî di nav galaksiya me de firsendeke bêhempa pêşkêş dike.

Her ku em keşfkirina gerstêrkên derdor ên bi taybetmendiyên ku dişibin gerstêrka me bi xwe didomînin, lêgerîna jiyanê li derveyî Cîhanê her ku diçe balkêş dibe. K2-18b li ser îhtîmala cîhanên niştecîh ên li derveyî pergala meya rojê nihêrînek balkêş pêşkêşî dike.

