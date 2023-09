Li gorî Foundry dîjîtal, Baldur's Gate 3 Porta PS5-a Bibandor dibe

By

Baldur's Gate 5, ku vê hefteyê li PlayStation 3-ê hat berdan, ji pisporên teknolojiyê yên Digital Foundry-ê ji bo porta xwe ya balkêş pesnê xwe girt. Lîstika rola-lîstik a bi temaya Dungeons & Dragons ji hêla Larian Studios ve tê gotin ku li ser mîhengên ultra di astek wekhev a guhertoya PC-yê de dimeşîne.

Yek taybetmendiyek berbiçav a guhertoya PS5 ev e ku meriv moda performansê veguhezîne an jê bike. Di her du awayan de, lîstik çareseriyek 1440p digire. Moda performansê armanc dike ku 60 çarçoveyek di çirkeyê de bêkêmasî be, ku, li gorî Digital Foundry, bi piranî tête bidestxistin. Lêbelê, bajarê Baldur's Gate bixwe dibe sedema hin pirsgirêkên performansê, digel rêjeya çarçoveyê ku li hin deveran ji 30fps dadikeve.

Ji hêla din ve, moda kalîteyê, rêjeya çarçoveyê li 30fps digire. Dîjîtal Foundry radigihîne ku ew bi domdarî li vê armancê dixe, ji bilî Qanûna 3-ê ku rêjeya çarçovê digihîje 20-an navîn-nizm. Lêbelê, bi tevahî, guhertoya PS5 performansek bi domdar peyda dike.

Dema ku dor tê ser multiplayer-ekranê, di warê performansê de hin kêmasiyên berbiçav hene. Digel vê yekê, lîstik 30fps domdar diparêze, ji bilî Qanûna 3-ê ku rêjeya çarçoveyê dadikeve 20-an.

Wekî din, dema ku Baldur's Gate 3 naha piştgirî nade crossplay, Larian piştrast kir ku ew li ser nexşeya wan e. Studio ji dema serbestberdana lîstikê ve bi aktîvî li ser rastkirina xeletî û pirsgirêkên performansê dixebite, bi mebesta ku di dawiyê de rê bide lîstika hevkariyê li seranserê platformên PC û PS5.

Bi tevayî, Baldur's Gate 3 ji hêla IGN ve wekî "demek nîşanek di celebê de" hate pesnê kirin. Lîstik bi çîrokek xweş-nivîsandî, karakterên tevlihev, û vebijarkên watedar ji bo lîstikvanan ezmûnek RPG-ya dewlemend, taktîkî peyda dike. Xwediyên PlayStation 5 dikarin bigihîjin rêwîtiyek tevahî û çavkaniyên din da ku ezmûna lîstika xwe zêde bikin.

Çavkanî: [Foundry dîjîtal, IGN]