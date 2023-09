Wêneyên Mylio: Çareseriya Zêdebûna Dîjîtal

By

Di serdema dîjîtal a îroyîn de, em bi berdewamî bi wêne, vîdyo û pelên ku li gelek cîhazan belav bûne têne bombebaran kirin. Gava ku em têkoşîn dikin ku medyaya taybetî bibînin an jî qebareya naverokê rêve bibin ev dikare bibe sedema hestên bêhêvî û bêhêvî. Lêbelê, Mylio Photos ji van pirsgirêkan re çareseriyek berfireh pêşkêşî dike, ku ew ji bo her kesê ku bi bargiraniya dîjîtal re mijûl dibe amûrek domdar dike.

Yek ji taybetmendiyên sereke yên Mylio Photos pirtûkxaneya wê ya maqûl û yekgirtî ye. Ev dihêle bikarhêneran jiyana xwe ya medyayê li yek cîhek gihîştî hev bikin. Ma hûn komputerek Windows, iPhone, tabletek Android, an Mac bikar tînin, Mylio Photos piştrast dike ku medyaya we di hemî cîhazan de bêkêmasî hevdemî ye. Hûn dikarin peldankên heyî ve girêdin an pel û peldankan derxînin da ku pirtûkxaneyek navendî biafirînin.

Dîtina wêne an vîdyoyên taybetî bi navnîşa AI-ê ya Mylio Photos hêsantir dibe. Ev index, ku bi taybetî li ser cîhazên bikarhêneran hatî çêkirin, medyayê li gorî tarîx, bûyer, cîh û mirovan organîze dike. Di heman demê de ew etîketên rûyên ku di wêneyan de têne tespît kirin, naskirina nivîsê, metadata, daneyên GPS, û çalakî û tiştên ku bi AI-ê têne nas kirin jî vedihewîne. Bi şiyana sepandina QuickFilters li lêgerînan, bikarhêner dikarin encaman bi rastbûna ecêb teng bikin.

Yek ji avantajên herî girîng ên karanîna Mylio Photos kêmkirina girêdayîbûna bi hilanîna ewr e. Dema ku ewr rehetiyê pêşkêşî dike, ew pêwendiya înternetê ya domdar hewce dike û fikarên nepenîtiyê zêde dike. Mylio Photos rêgezek hevseng peyda dike û rê dide bikarhêneran ku medyaya herêmî hilînin di heman demê de ku hîn jî vebijarka karanîna hilanîna ewr dema ku hewce bike pêşkêşî dike.

Yekbûna bêkêmasî bi sepanên guherandinê yên populer ên mîna Lightroom re taybetmendiyek din a berbiçav a Mylio Photos ye. Wênekêş dikarin bi hêsanî pelan biguherînin û wan li pirtûkxaneya Mylio Photos hilînin, bi karanîna metadaneyên standard-pîşesaziyê. Parvekirina wêneyan bi riya pabloya gerdûnî jî hêsan tê çêkirin, ku rê dide entegrasyona hêsan bi belge, malper, û hêj bêtir.

Feydeyek din a girîng a Mylio Photos gihandina negirêdayî ji her deverê ye. Berevajî piraniya karûbarên wêneyan, Mylio Photos destûrê dide bikarhêneran ku bigihîjin, biguherînin û pelên xwe bêyî ku xwe bispêrin girêdanek înternetê bi rê ve bibin. Vê yekê piştrast dike ku bikarhêner xwedan kontrola bêkêmasî li ser medyaya xwe ne, tewra dema ku diçin.

Mylio Photos çareseriyek rêveberiya sermayeya dîjîtal a yekgirtî pêşkêşî dike ku ji bo pelên bêsînor bikar tîne belaş e. Ji bo kesên ku li taybetmendiyên zêde digerin, plana premium Mylio Photos+ paşvekêşên xweser û kapasîteyên din ên pêşkeftî vedihewîne.

Bi tevahî, Mylio Photos amûrek hêzdar e ku ji bo birêvebirina bargiraniya dîjîtal bi rengek berfireh û rêkûpêk. Ma hûn hewce ne ku hûn xwe bigihînin pelan offline, bi lez wêneyan bi amûrên AI-ê verast bikin, an jî çîrokên dîtbar ên watedar bibêjin, Mylio Photos amûrên pêwîst peyda dike da ku ezmûnên xweyên dîjîtal hêsan û dewlemend bike.

Çavkanî:

- Wêneyên Mylio (www.mylio.com)