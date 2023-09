Piştgiriya Modding ji bo Starfield ku di 2023-an de bigihîje, Todd Howard Dibêje

By

Derhênerê lîstikê Todd Howard piştrast kir ku amûrên moda fermî yên ji bo Starfield, RPG-ya cîhê vekirî ya pir serketî ya ku ji hêla Bethesda Game Studios ve hatî pêşve xistin, dê di sala 2023-an de peyda bibe. Di hevpeyvînekê de bi weşana Japonî Famitsu re, Howard girîngiya modan ji studyoyê re diyar kir. û ji temaşevanan re piştrast kir ku piştgiriya modê dê bi rengek girîng were bicîh kirin.

Bethesda Game Studios xwedî dîrokek danasîna piştgiriya modding ji bo lîstikên xwe piştî serbestberdana wan a destpêkê ye. Mînakî, Fallout 4 salek piştî destpêkirina xwe piştgirîya moda fermî wergirt. Howard di Mijdara 2021-an de di Reddit AMA-yê de piştrast kir ku Starfield dê heman şêwazê bişopîne, soza stûdyoyê ya peydakirina piştgirîya moda tevahî ya lîstikê bi cih bîne.

Civaka modding di van du deh salên borî de beşek girîng a lîstikên Bethesda ye, û Howard ji bo beşdariyên wan spasiya xwe diyar kir. Ew hêvî dike ku bibîne ku bêtir modder dilşewatiya xwe veguherînin kariyerek û bawer dike ku piştgiriya moda pêşerojê ya ji bo Starfield dê afirîner bike ku wê yekê bikin.

Starfield ji serbestberdana xwe ya di 6ê Îlonê de ji bo konsolên PC û Xbox-ê pir serfiraz bû. Lîstik zêdetirî şeş mîlyon lîstikvan berhev kir, bi lûtkeya zêdetirî 330,000 lîstikvanên hevdem li ser Steam-ê, ji rekora ku ji hêla The Elder Scrolls V: Skyrim ve hatî danîn derbas kir. Lêbelê, divê were zanîn ku Starfield bi navgîniya Xbox Game Pass ve tê peyda kirin, ku dibe ku beşdarî hejmara lîstikvanê wê yê bilind be.

Definitions:

- Amûrên guheztinê: Amûrên nermalavê yên ku ji hêla pêşdebirên lîstikê ve têne peyda kirin ku rê didin bikarhêneran ku aliyên lîstikê, wekî grafîk, mekanîka lîstikê, û navrûya bikarhêner biguhezînin an xweş bikin.

- Piştgiriya Mod: Bicîhkirin û hebûna amûrên modêkirinê yên ji bo lîstikek, ku lîstikvan dihêle ku guheztinan biafirînin û parve bikin.

- Lîstikvanên hevdem: Hejmara lîstikvanên ku di heman demê de lîstikek çalak dilîzin.

Nîşe: Ev gotar kurteyek e û tu naverokek orîjînal ji gotara çavkaniyê nagire.