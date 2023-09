Starfield Bi Fîzîkên Berfireh û Têkiliyên Tiştan Li Lîstikvanan Diqede

By

Starfield, RPG-ya pir bendewar a Bethesda, lîstikvanan bi baldariya xwe ya li ser hûrguliyan dikişîne dema ku ew tê ser fîzîk û danûstendinên tiştan. Di lîstikên Bethesda de temaşevan ji mêj ve ji berhevkirin û danûstandina bi tiştên cihêreng re kêfa xwe digirin, lê Starfield wê digihîje astek nû.

Mînakek berbiçav vîdyoyek e ku li ser subreddit Starfield hatî parve kirin, ku stêrkek lîstikvanek bi kartol dagirtî nîşan dide. Her ku hêlîn vedibe, bi sedan kartol diherikin, her yek di anîmasyonek şil û realîst de diherike. Fîzîkê li pişt danûstendina van tiştan lîstikvan matmayî dihêle, ku gelekan matmayîbûna xwe li ser medyaya civakî diyar dikin.

Lîstikvanek din rêyek bêhempa dît ku tiştên di lîstikê de dizîne bi xistina wan nav konteyneran û hilgirtina wan bêyî ku bi teknîkî wan li envantera xwe zêde bike. Wan ev teknîk bi karanîna organîzatorek maseyê destnîşan kirin da ku çîpên krediyê bixin nav selikek cilşûştinê, ku dûv re bi hezaran krediyan li dora xwe hilgirtin.

Ev baldarî li ser hûrgulî û fizîkî ya rast-ê dibe sedemek ku Starfield li ser Xbox Series X/S bi 30fps dimeşîne, li gorî lîstikên din ên "next-gen" ên ku rêjeyên çarçoveyên bilindtir pêşkêş dikin. Tevî vê tixûbdarkirinê, lîstikvan jêhatîbûna lîstikê pesnê xwe didin ku danûstandinên tiştên tevlihev bêyî şikestin an xeletî bike, pirsgirêkek hevpar di lîstikên berê yên Bethesda de.

Her çend dibe ku Starfield ne bêkêmasî be, lîstikvan dilgiran in ku li ser îmkanên lîstikê bidomînin û kifş bikin ku ew dikarin di nav cîhana wê ya berbiçav de çi bikin.

