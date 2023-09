Starfield wekî Destpêka Lîstika Herî Mezin a Bethesda Rekord Distîne

By

Starfield, RPG-ya fezayê ya pir bendewar a ji Bethesda, ketina cîhana lîstikê ya berbiçav çêkiriye. Ji roja serbestberdana wê di 31ê Tebaxê de, lîstik zêdetirî 6 mîlyon lîstikvan berhev kiriye, ku ew di dîroka Bethesda de destpêka herî mezin e. Popularîteya wê veguherî hejmarên firotanê yên destpêkê yên berbiçav, digel ku Starfield hem nexşeyên firotanê yên dîjîtal û hem jî fîzîkî serdest e.

Li ser Steam, lîstik niha li ser nexşeya firotanê ya herî bilind a gerdûnî, li pişt şampiyonê demdirêj, Counter Strike: Global Offensive, pozîsyona du-duyan digire. Her çend Starfield xwedan dor 200,000 lîstikvanên hevdem e, li gorî mîlyona CS: GO, ew ji hejmara lîstikvanan a RPG-yên din ên Bethesda yên wekî Skyrim, Fallout 4, û The Elder Scrolls Online derbas kiriye.

Serkeftina Starfield ne bi qada dîjîtal ve girêdayî ye. Li Keyaniya Yekbûyî, lîstik di nexşeya firotanê ya laşî de cîhê herî jor girt, ji sernavên mîna Hogwarts Legacy û Mario Kart 8 Deluxe derbas bû. Christopher Dring, serokê GamesIndustry.Biz, pesnê destkeftiya Starfield da û destpêkirina wê ya laşî bi Diablo 4 re, ku serkeftinek dîjîtal a mezin bû, berhev kir.

Her çend Starfield ji bo xwedan Xbox û PC-ê bi abonetiya Game Pass-ê belaş lîstin jî heye, hin temaşevan bi dilxwazî ​​lîstikê dikirin da ku piştgiriyê bidin Bethesda Studios û serkeftina wê ya domdar misoger bikin. Lîstikvanek sedemên xwe yên kirîna guhertoya dîjîtal eşkere kir, û diyar kir ku piştgirîkirina lîstikê ji hêla aborî ve dê bibe sedema naverok û piştgirîya pêşdebiran.

Digel ku Bethesda hejmarên firotanê yên fermî eşkere nekiriye, performansa Starfield ji bo lîstikê destpêkek bihêz destnîşan dike. Ji ber ku civata lîstikê bi dilgermî li benda nûvekirinên zêdetir e, wusa dixuye ku Starfield xwe bi tundî wekî serbestberdanek berbiçav ji bo Bethesda destnîşan kiriye.

Çavkanî:

- Tabloya firotana top a gerdûnî ya Steam

- GamesIndustry.Biz Mijara Twitter