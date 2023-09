Ji bo Lêgerîna Sereke ya Starfield Demjimêra Pêvekirina Navîn

By

Li gorî How Long To Beat, lîstikvanê navînî yê Starfield, lîstika rola-lîstika herî dawî ya ji Bethesda, dora 18 demjimêran digire da ku lêgerîna sereke temam bike. Ev texmîn li ser bingeha nimûneyek hûrgelê ya 72 lîstikvanan e. Lêbelê, divê were zanîn ku dibe ku ev hejmar bi tevahî ne nûner bin, ji ber ku lîstikvanên di vê hewzê de îhtîmal e ku bi taybetî bi coş û dilsoz bin, ji ber ku Starfield hîn jî berdanek germ e.

Wekî din, ger lîstikvan hem lêgerîna sereke û hem jî lêgerînên alîgir ên sereke biqedînin, ew ê bi qasî 49 demjimêran bigire. Ev texmîn texmîn dike ku lîstikvan bi tevahî di vekolîna hemî aliyên lîstikê de mijûl dibin.

Girîng e ku meriv bihesibîne ku ev hejmar têne guhertin ji ber ku bêtir lîstikvan serişteyan parve dikin û lêgerînên veşartî an razên di nav lîstikê de kifş dikin. Gava ku civak li hev tê da ku naveroka nû derxe holê, dibe ku dema qedandina navînî zêde bibe û dema lîstikek "temamker" kêm bibe.

Serokê weşana Bethesda, Pete Hines, parve kir ku ji bo wî kesane, dora 130 demjimêran girt ku Starfield bi tevahî wî mijûl bike. Ev kûrahî û dewlemendiya naverokê ya lîstikê tenê ji lêgerîna sereke ronî dike.

Her çend dibe ku Starfield ji temaşevanên lîstikên berê yên Bethesda yên mîna Fallout 4 an The Elder Scrolls re nas xuya bike, ev nasîn dikare ezmûnek rehet û kêfxweş peyda bike. Mîna tasek germî ya îsotê, serpêhatiyên cîhana vekirî yên Bethesda hestek rehetî û nasînê pêşkêşî dike ku lîstikvan bi gelemperî balkêş dibînin.

Di encamê de, dema qedandina navînî ji bo lêgerîna sereke ya Starfield bi qasî 18 demjimêran tê texmîn kirin. Lêbelê, lîstikvan dikarin ezmûnek lîstikek dirêjtir hêvî bikin heke ew armanc dikin ku hem lêgerîna sereke û hem jî lêgerînên aliyên sereke temam bikin. Her ku bêtir lîstikvan lîstikê dikolin û ezmûnên xwe parve dikin, dibe ku dema qedandina navînî biguhere. Tevî wekheviyên bi sernavên berê yên Bethesda, Starfield soz dide ku ezmûnek bêhempa û balkêş ji lîstikvanan re pêşkêş bike.

