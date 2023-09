Bethesda Game Studios 'Starfield Ezmûna Zero-Gravity Gunfight Serpêhatî Pêşkêş dike

By

Bethesda Game Studios ji bo mekanîzmayên xwe yên şer ên li Starfield pesnê xwe wergirtiye, digel ku rexnegiran destnîşan dikin ku çekên wê giran, rast û bi hêz hîs dikin. Pêşveçûnek girîng ji çekên per-ronahî yên di rêza Fallout de. Lêbelê, taybetmendiya berbiçav fersendek lîstika destpêkê ye ku meriv têkevin nav şerek çekan a zero-kêşkêş a ku pergala şer a lîstikê di çêtirîn xwe de nîşan dide.

[HIYARA SPOILER: Agahiyên jêrîn li ser lêgerîna kêleka stasyona fezayê ya Almagest li Starfield.]

Dema ku li ser riya xwe ya ji Alpha Centauri dişopînim xeta lêgerînê ya Mantis, min pergala stêrk a Olympus keşf kir û li nêzî gerstêrka Nesoi rastî stasyonek fezayê ya radîkal a asayî hat, bi navê The Eye. Lêbelê, dema ku min hewl da ku bi qereqolê re têkilî daynin, bersiv nehat, ku ev fikar zêde kir.

Dema ku siwar bûm, min xwe di korîdorek bê giranî ya bi heybet de dît, ku tenê ji hêla jetên li ser çenteyê min ve tê rêve kirin. Gava ku min di pencereyan re nihêrî, min bala xwe da bermahiyên ku di hundurê stasyona fezayê ya vala de diherikin, ku nîşan dide ku tiştek xelet derketiye. Ji nişkê ve, Spacerek li wir rijand, nîşana destpêkirina şerek dijwar a çekan da. Kaos di asta jêrîn de derket.

Jîngeha zero-gravîte lîstikek êrîşkar teşwîq dike, bi tenê grimek xemilandî ya ku lîstikvanan ji girseyên dijminan vediqetîne. Bikaranîna jetpackek ji bo girtina bilez a dûrbûnê û îzolekirina dijberên kesane pir girîng e. Bombeyên bombebarkirî û gulebaran di belavkirina koma dijmin a baş-koordînekirî de bi bandor in, ku bi jêhatî ji bo berjewendiya xwe veşêrê bikar tîne. Nêzîkbûna çalakiyê ji hewayê re tundiya hevdîtinê zêde dike, û tewra hevalên AI-ê yên mîna robot Vasco jî beşdarî çalakiyê dibin.

Ya ku herî zêde bandor li min kir pergala fizîkê ya awarte bû. Bethesda bi serfirazî bandorên ragdoll-ê yên ku ji bo şerên giraniya sifir hatine çêkirin, pêk aniye, di encamê de tevgera cesedê ya bi çavê dîtbarî û dînamîkî ya ku dikare vegirtina demkî jî peyda bike.

Di encamê de, qereqola fezayê Almagest fersendek lîstika destpêkê ya berbiçav pêşkêşî dike da ku bi coşbûna şerê zero-gravity li Starfield biceribîne. Ger we hîna wê lêkolîn nekiriye, pê ewle bin ku hûn çekên xweyên bijare bînin û nuqteyek hilanînê ya zexm biafirînin. Hûn ê xwe bibînin ku dixwazin vê pevçûnê gelek caran dubare bikin da ku pergalên şer ên lîstikê bi tevahî binirxînin.

Bînin bîra xwe, dema ku di sifir G de şer dikin, ji bîr mekin ku deriyê dijmin daketiye.

Definitions:

- Zero-gravity: Rewşa bêgiraniyê ku ji hêla hêman û kesan ve tê ceribandin dema ku di bin bandora hêza gravîtîkî ya hindiktirîn an tune be.

- Pevçûn: Pevçûnek dijwar an pevçûnek ku bi karanîna çekan ve girêdayî ye.

- Mekanîka şer: Pergal û qaîdeyên ku di nav lîstikê de şer dikin, tevî mekanîka çekan, tevger û taktîkan.

