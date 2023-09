Meriv Çawa Di Starfieldê de Ji Firotina Qaçaxçî Pere Bike

Kurte: Di Starfield de kirina drav dikare pêvajoyek demdirêj be, lê awayên bilezkirina pêvajoyê hene. Yek ji rêbazên herî hêsan firotina qaçax, tiştên neqanûnî yên wekî organên dirûnê yên ku di avahî û keştiyên dijmin de têne dîtin e. Qaçax bi nîşanek zer tê nîşankirin û ji bo qezencek girîng dikare were firotin. Cihê çêtirîn ji bo firotina qaçaxçiyan The Den e, qereqolek fezayê ku di pergala The Wolf de ye. Ji bo ku keştiya xwe li The Den girêbide, hûn hewce ne ku di nav 500 m ji qereqolê de bibin. Di hundurê The Den de, hûn ê firoşkarê Desthilata Bazirganiyê bibînin, ku 11,000 krediyên wî hene û cîhek hêsan pêşkêşî dike da ku qaçaxa xwe bifroşe.

Dema ku qaçaxçî li The Den difroşin, her çend ew avahiyek leşkerî ya UC be jî, hûn ê di hatinê de neyên skan kirin. Ji bo sifirkirina krediyên firoşkarê Desthilata Bazirganî, hûn hewce ne ku bi tevahî 48 demjimêran li bendê bin, an bi rûniştin an razanê 24 demjimêran du caran. Ji bo rehetiya we li ber Daîreya Bazirganiyê kursî hene.

Girîng e ku bala xwe bidinê ku The Den di pergala The Wolf de cîhê rast e, ji ber ku di heman demê de Denek kevn, wêrankirî jî heye. Digel vê yekê, şansek heye ku hûn dema ku di nav fezayê de bi keştiyek Bazirganî ya Desthilatdariya Bazirganiyê re rû bi rû bimînin, lê tê pêşniyar kirin ku hûn li The Den bifroşin da ku cîhek garantî peyda bikin.

Ger hûn dixwazin dahata xwe ya ji qaçaxçîtiyê zêde bikin, di zûtirîn dem de veberhênana li Karsaziya Bazirganiyê bifikirin. Ev jêhatîbûna civakî dihêle hûn tiştan bi 10% zêdetir bifroşin û bi her rêzê re bikêrtir dibe.

Bi tevayî, firotina qaçaxçî li Starfield rêyek jêhatî ye ku meriv zû drav bide qezenc kirin. Ji bîr mekin ku hûn hişyar bin û ji ber ku ewlehî keştiya we bişopîne bi kargoya mertal an bi lez û bez rêwîtiya ji deverê dûr nekevin bi qaçaxçiyan.

Çavkanî: IGN - Miranda Sanchez, Edîtorê Rêvebir a Rêberan li IGN