Bi Van Mîhengan Tecrûbeya Xweya Xweser a li Starfieldê zêde bikin

Ma we carî xwest ku hûn kûrtir li cîhana Starfield-ê bigerin û lîstikê biqewimintir bikin? Digel ku lîstik dibe ku pir vebijarkên di lîstikê de nebin ku meriv biguhezîne, çend mîheng hene ku hûn dikarin biguhezînin da ku ezmûna xwe zêde bikin û galaksiya berfireh hê efsûntir bikin.

Berî her tiştî, li berçalakkirina nîşankerên herikîn bifikirin. Van nîşankeran bi gelemperî dikarin we ji dîmenên balkêş ên ku lîstik pêşkêşî dike bala we bikişînin. Di şûna wê de, xwe bispêrin nîşana bajar û keştiyê da ku riya xwe di nav cîhanê de bigerin. Ev ê dihêle ku hûn bêtir bi derûdora xwe ve girêdayî bin û bi hawîrdora xwe re têkildar bibin. Digel ku hin armancên lêgerînê bêyî nîşankeran dijwartir dibin, hûn dikarin xwe bispêrin skanerê ku we di riya rast de rêber bike.

Dûv re, li ser rakirina xaçê bifikirin. Ev xala piçûk a li navenda dîtina we dikare bibe aciziyek û we ji lîstika lîstikê dûr bixe. Bi neçalakkirina wê re, kêliyên we yên armanc-xwarê krîtîktir dibin, li pevçûnên we tundiyê zêde dikin. Lêbelê, ji bîr mekin ku hilkişîna tiştên piçûk dibe ku bêyî xaçê dijwartir be. Heke hûn ji lîstina di kesê sêyem de kêfxweş dibin, hûn ê jî nebin xaçparêzek, lê hûn dikarin bi demkî skanera xwe çalak bikin da ku wekî cîhgirek xizmet bike.

Ger hûn li têgehek rastîn a bilindkirî digerin, hewl bidin ku muzîka lîstikê qut bikin. Ev rê dide we ku hûn bi tevahî xwe di nav dengên gerdûna Starfield de, ji bajarên qelebalix bigire heya guleyên çekan ên tund, bişon. Bi rakirina dengbêjiyê, hûn lîstikê bi tevahî di dema niha de ezmûn dikin, ezmûnê balkêştir dike. Bala xwe bidinê ku muzîka diegetic, wekî ya ku dema ku hunerek hildigire tê lîstin, dê hîn jî were bihîstin.

Digel vê yekê, guheztina ziravbûna fîlimê bifikirin. Dema ku fêkiya fîlimê hin balkêşek estetîk zêde dike, neçalakkirina wê dikare wêneyek zelaltir peyda bike û ezmanê şevê zelaltir xuya bike. Lêbelê, ji bîr mekin ku hin hêmanên dîtbarî dibe ku bêyî genimê fîlimê cûda xuya bikin, nemaze bi çalakkirina FSR 2.

Di heman demê de dibe ku hêjayî qutkirina jêrnivîsên diyalogê be, heya ku ji ber sedemên gihîştinê ne hewce be. Bi tenê guhê xwe bispêrin da ku diyalogê bişopînin, hûn dikarin çîrokbêjiya dîtbarî ya li Starfield bi tevahî teqdîr bikin.

Van mîhengan tenê destpêka zêdekirina ezmûna weya berbiçav a li Starfield e. Her weha hûn dikarin vebijarkên din vegerînin, wekî "Agahdariya Tiştê li HUD nîşan bide", hejmarên zirarê nehêle, an jî dema ku di kesê sêyemîn de lîstin zirxên xwe veşêrin. Bi van mîhengan re ceriband ku ji bo şêwaza lîstika xwe hevsengiya bêkêmasî bibînin.

Çavkanî:

Starfield Game ji hêla Bethesda Softworks