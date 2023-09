Player Glitch Kifş dike ku Xwedî Stasyona Fezayê ya Starfield: The Key

Di bûyerek ecêb de, lîstikvanek di lîstika Starfield de bi rengekî karî The Key, qereqolek fezayê ya mezin ku wekî navendê fraksiyona korsan a Crimson Fleet bikire û tomar bike. Vê xeletiyê di nav lîstikvanan de hêviyek derxistiye ku DLC an modên pêşerojê dê kapasîteya çêkirin û xweşkirina qereqolên fezayê destnîşan bikin.

Lîstikvanê ku bi navê bikarhêner u/VeganSatan666420 derbas dibe, ezmûna xwe li ser Reddit parve kir. Wan eşkere kir ku piştî firotina keştiyek dizî ji korsanan re, wan karîbû keştiya mala xwe biguherînin û bikin The Key. Balkêş e, qereqol di menuya Avakerê Keştiyê de xuya bû, hişt ku ew modulên xwe wekî keştiyek birêkûpêk bimeşînin.

Dema ku u/VeganSatan666420 eşkere kir ku The Key bi tevahî ne bifire, wan karî ku qereqolê li gerstêrkek dakêşin, digel ku qereqol bi awakî bêkêmasî ket erdê. Ew sax maye û dibe ku ji rûyê gerstêrkê bihata gihandin.

Lêbelê girîng e ku were zanîn ku firotina stasyonek fezayê ya mîna The Key dikare encamên giran hebe. Lîstikvanek din, u/DeliriousDal, bi xeletî qereqola Den firot û dît ku ew bi tevahî ji lîstikê çûye, ligel hemî karûbar, karakter û lêgerînên pê re têkildar in.

Gelek temaşevanan texmîn kirin ku ev xeletî dikare bibe nîşanek taybetmendiyek pêşerojê li Starfield. Hêza çêkirin û xweşkirina qereqolên fezayê yên kesane, an tewra xwedî keştiyên keştiyê jî, dikare wekî DLC an modê were destnîşan kirin. Vê îhtîmalê di nav lîstikvanan de heyecanek çêkiriye ku ji bo bêtir fersendên kesanebûn û dakêşana lîstikê dixwazin.

Starfield, ku bi keşifkirina cîhê xwe ya berbiçav û lîstika RPG-yê tê zanîn, ji bo lîstikvanên Xbox û PC-ê yên ku ji celebê çîroka zanistî kêfê digirin wekî yek ji çêtirîn lîstikan hate pejirandin.

