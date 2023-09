Lîstik li Starfield Keştiyek Hêzdar Diafirîne

By

Lîstikvanek di lîstika populer Starfield de afirandiye ku dibe ku keştiya herî bi hêz be. Redditor Solace_of_the_Thorns stratejiyek bêhempa kifş kir ku keştiyê bi rastî ji zirara pêşiyê bêpar dike. Bi danîna xala navîn a keştiyê li jor û li milê çepê keştiya rastîn, ku wekî "L-Wing" tê zanîn, keştiyên dijmin nikanin rasterast li keştiyê bixin.

Têgeha li pişt L-Wing ev e ku keştiyên dijmin bi gelemperî xala navîn a keştiya we, ku ji hêla hevberdana du xalên herî dûr ên li ser axên X, Y û Z ve tê hesibandin, dikin hedef. Lêbelê, bi danîna xala navîn a L-Wing li cîhê vala ne li hundurê keştiyê, lêdana keştî pir dijwar dibe.

Her çend fîşekên bêserûber hîn jî dikarin li keştiyê bixin, her fîşekên li ser-armancê dê ji ber xala navîn ya dûrketinê winda bibin. Ev tê wê wateyê ku her ku lîstikvan nêzikî dijmin dibe, rastbûna dijmin kêm dibe, ku L-Wing di şerên kûçikan de pir bi avantaj dike.

Ji hêla dîtbarî ve, L-Wing ne keştiya herî xweş a estetîk e, digel ku beşa sereke ya keştiyê bi modulên jîngehê dagirtî ye û milek dirêj û zirav ber bi aliyekî ve dirêj dibe, şeklê "L" diafirîne. Lêbelê, sêwirana keştiyê fonksiyonê li ser xuyangê pêşanî dide, hişt ku lîstikvan ji rûbirûbûna bi piratên dijmin ên asta bilind re bêzar derkeve.

Lîstikvanên ku dixwazin keştiyên xwe li Starfield biafirînin dikarin ji bo serişte û stratejiyên alîkar bi rêbernameya keştiyê ya Starfield ya IGN şêwir bikin.

Di encamnameyê de, sêwirana keştiya L-Wing li Starfield rêyek jîr û bi bandor ji lîstikvanan re peyda kiriye da ku keştiyek bi hêz biafirînin. Bi îstismarkirina mekanîka lîstikê û bi cihkirina xala navîn li derveyî keştiyê, lîstikvan dikarin li hember zirara pêşiyê nêzîkê bêparastinê bi dest bixin, di şer de wan bikin dijberên dijwar.

