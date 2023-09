Todd Howard Piştgiriya Starfield Mod Piştgiriya Sala Pêşerojê Dipejirîne

By

Starfield, lîstika pir pêşbînîkirî ya ji hêla Bethesda ve, xwedan temaşevanan e ku li ser derfeta piştgirîya modê bi heyecanê dihejin. Di hevpeyivînek vê dawiyê de bi weşana Japonî Famitsu re, Rêvebirê Lîstika Starfield Todd Howard eşkere kir ku piştgiriya modê dê sala pêş de ji bo lîstikê peyda bibe.

Howard evîna xwe ji îmkanên afirîner ên ku mod bi xwe re tîne diyar kir û ji temaşevanan re piştrast kir ku ew ê vebijarka wan hebe ku lîstikê bi berfirehî moda bikin. Digel ku hûrguliyên tam ên piştgirîya mod hîn jî nenas in, temaşevan dikarin li bendê bin ku li Starfield mîsyonên xwerû, afirîd û tewra gerestêrkan biafirînin.

Ev nûçe bi daxuyaniyên berê yên ku ji hêla Pete Hines, serokê weşanxaneyê li Bethesda ve hatî çêkirin, ku piştrast kir ku piştgiriya modê dê were Starfield. Her çend lîstik dê bi piştgiriya mod dest pê neke jî, ew ê di demek paşîn de were zêdekirin. Hines ji lîstikvanan re piştrast kir ku mod dê hem ji bo platformên PC û Xbox-ê peyda bibin.

Digel ku derengiya piştevaniya modê dibe ku ji ber lîstikê be ku pêdivî ye ku mod li ser PC û Xbox-ê bi cih bike, Bethesda xwedan ezmûna berê ya bi modêkirina konsolê bi navgîniya Creation Suite xwe heye. Pêdivî ye ku ev yek fikarên di derbarê fersendiya guherandinê de li ser gelek platforman sivik bike.

Piştgiriya modê her gav di lîstikên Bethesda de taybetmendiyek sereke ye, digel ku sernavên mîna Skyrim û Fallout civakên modêlên berfireh werdigirin. Tê payîn ku Starfield di şopa wan de bişopîne û ji bo modderan qada lîstikê ya balkêş peyda bike da ku afirîneriya xwe derxînin.

Gava ku temaşevan bi dilgermî li benda serbestberdana Starfield in, perspektîfa guherandinê tenê heyecanê zêde dike. Digel lîstika ku dê sala bê dest pê bike, lîstikvan neçar in ku sebir bikin berî ku ew dest bi afirandina ezmûnên xweyên bêhempa yên li deverên berfireh ên cîhê bikin.

Çavkanî:

- Hevpeyvîna Famitsu bi Todd Howard re

- Daxuyaniyên Pete Hines