Starfield: Rêberek Ji bo Hilbijartina Qefleyan bi Digipicks

Bethesda ji bo lîstika xwe ya pêşerojê Starfield di mekanîzmayên girtinê de guhertinek girîng çêkir. Kevirên kevneşopî yên kulîlk û pincarê yên ku me di RPG-yên wan de bi wan re fêr bûne nemane. Di şûna wê de, wan dîgilokên nû yên xweşik destnîşan kirine. Ger ji we re zehmet e ku meriv xwe bi vê rêbaza nû ya vekirina derî û talankirina tiştên hêja re biguncîne, xem neke. Me rêbernameyek bilez heye ku ji we re bibe alîkar.

Meriv çawa Locks Hilbijêre

Di Starfield de, kilîtkirin tê de xistina mifteyan di nav kilîdên dorhêl de bi hejmarek diyarkirî ya valahiyên ku hûn hewce ne ku bi karanîna mifteya rast dagirtin pêk bînin. Dîmendera we bişkojkên berdest li milê rastê nîşan dide, her yek bi hejmareke cûda pin. Li milê çepê, hûn ê qeflê bixwe bibînin, digel kilîdên tevlihevtir ku li gorî yên sadetir bêtir zengil hene ku tê de bixebitin.

Ji bo ku kilîtkirin hêsantir bibe, tê pêşniyar kirin ku hûn di destpêka lîstikê de balê bikişînin ser bilindkirina Jêhatiya Ewlekariya xwe. Ev ê bibe sedem ku kilît bi şîn werin ronî kirin dema ku hûn li ser bişkojkên ku li wan dikevin bisekinin. Bi vî rengî, hûn dikarin bi hêsanî nas bikin ka kîjan kilît ji bo her asta zengilên di qeflê de dixebitin.

Dema ku hûn hewl didin ku kilîtekê hilbijêrin, dibe ku hûn bişkokên ku tenê li yek qatek an astek qefilê diguncînin bibînin, dema ku yên din dikarin li ser gelek qatan bixebitin. Armanca we ev e ku hûn bişkokan bizivirînin û têxin da ku hemî valahiyan tijî bikin û bi pêşkeftî qatan jê bikin.

Hilbijartina qefleyan li Starfield li gorî kilîdên kevneşopî yên di lîstikên berê yên Bethesda de bêtir fikir û plansaziyê hewce dike. Bişkojkên ku hûn ê paşê hewce bibin bikar neynin tenê ji ber ku ew li qata ku hûn niha tê de ne diguncînin. Çêtir e ku meriv bi bişkojkên ku pirtir pîne hene dest pê bike, ji ber ku ew pir caran sêwiranên taybetî hene. Bişkojkên bi pîneyên hindiktir xwedan cîhek berfirehtir a serîlêdanê ne.

Ger hûn bi qeflek pispor re rû bi rû bimînin, wextê xwe bigirin ku hûn bişkojkên berdest bigerin û wan bizivirînin cihê xwe. Bala xwe bidin ka kîjan bişkok li ser her qatê cî digirin berî ku hûn wan bixin cîhê xwe. Heke hûn xeletiyek bikin, heke we hilbijarkên weya yedek hebin hûn dikarin gavên xwe di nav qatan de bişopînin. Lêbelê, bi bîhnfirehî û lênihêrîna baldar, divê hûn bêyî ku hewcedariya paşvekişandinê bikin pir kilît vekin.

Di dawiyê de, serişteyek arîkar ew e ku meriv xilas bike. Berî ku hûn hewl bidin ku sîngek asta master an derîyek ku hûn bi rastî dixwazin vekin hilbijêrin, lîstika xwe hilînin. Bi vî rengî, hûn dikarin ji nû ve barkirin ger hûn tevlihev bikin. Her çend dibe ku ew wekî xapandin xuya bike jî, di nav berferehiya cîhê de, kes nikare bixapîne we bibihîze.

Li ku derê Digipicks bibînin

Digipicks li seranserê Starfield têne dîtin. Ew li baregeh û baregehên dijmin belav bûne û ji talankirina termên dijmin jî têne bidestxistin. Wekî din, heke hûn xwedan jêhatîbûnên pocketpocketing in, hûn dikarin ji dijminên zindî çîpekan bistînin. Wekî din, firoşkar ji bo kirînê, bi gelemperî ji bo 35 kredî, digipicks pêşkêş dikin. Tête pêşniyar kirin ku hûn li ser digipicks berhev bikin da ku hûn her gav çend li ber destan hebin. Hûn ê nexwazin ku hûn di kûrahiya zindanê de bêyî ku amûrek ji bo vekirina wê di kûrahiyek masterê girtî de werin dîtin.

