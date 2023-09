Taybetmendiyên Karakterê populer Sam Coe ya RPG-ya Nû ya Starfield

Sam Coe, karekterê hevalbendê bîseksuel di RPG Starfield ya Bethesda ya fezayê de, zû di nav lîstikvanan de bûye bijare. Sam Coe ku ji hêla lîstikvanê dengbêjê Elias Toufexis ve hatî xêzkirin, bi viyana xweya kowboy a hişk û dengê xwe yê cihêreng derdikeve pêş. Toufexis, ku bi rolên xwe yên wekî Adam Jensen di lîstikên Deus Ex û L'ak li ser Star Trek: Discovery de tê zanîn, danasîna xwe ya afirîner bi pêşkeftina Sam Coe re anî, û wî kir karekterek guncan û têkildar. Tevî ku bi berteka hin lîstikvanên muhafezekar re rû bi rû maye, Toufexis bi serbilindî Sam Coe wekî biseksuel nîşan da, û bal kişand ser girîngiya cihêrengî û nûnertiyê di lîstikan de. Vebijarkên romantîk ên karakter ji lîstikvanên her zayendî re vekirî ne. Toufexis her weha eşkere kir ku wî ji destpêkê ve ji Sam Coe hez dikir, ji ber ku karakter bi xwe re gelek dişibin hev.

Toufexis di heman demê de ramanên xwe li ser bandora potansiyela AI-ê di pîşesaziya lîstikvaniya deng de jî parve kir. Digel ku ew bawer dike ku AI nikare bi tevahî li şûna aktorên rastîn bigire, ew qebûl dike ku ew dikare hin rol û derfetên kar ji holê rake. Bi dengê xwe yê cihêreng û performansa xwe ya berbiçav ên mîna Sam Coe, Toufexis hîs dike ku dibe ku rolên mezin ji dubarekirina AI-ê ewle bimînin. Lêbelê, ew balê dikişîne ser girîngiya parastina debara jiyana lîstikvanan û rawestana li hember bikaranîna bêdestûr a dengên wan ji bo berjewendî an pêşvebirinê. Bi tevayî, Toufexis geşbîn e ku mirov dê berdewam binirxînin û li rastiya lîstika rastîn li hember dengên ku ji hêla AI-ê ve hatî çêkirin bigerin.

Jêder: Gotar

**Pênase:**

- RPG: Lîstika rola-lîstik

- Karaktera hevalbend: Karakterê ne-lîstikvan (NPC) ku dikare wekî hevalek beşdarî lîstikvan bibe û bi gelemperî di lîstikek de piştgirî an çîrokek zêde peyda dike.

- Lîstikvanê dengbêjî: Lîstikvanek ku dengê xwe dide karakterên di lîstikên vîdyoyê, anîmasyon, û formên din ên medyayê de.

– Bizayendî: Hem ji bo nêr û hem jî mê dikişîne.

– Bersivdan: Reaksiyona neyînî an dijminane.

– Temsîlkirin: Nîşandan an danasîna cûrbecûr kes an koman di medyayê de, wek lîstikan, ji bo ku nasname û serpêhatiyên cihêreng nîşan bide û têde bike.

Çavkanî:

- [Gotara li ser Bethesda's Starfield] (mînak.com/source1)

- [Twittera Elias Toufexis] (mînak.com/source2)