Spotify "Lîsteya Rojê" ya Kesane ya Lîstika Ku Bi Moodên We Guhez dike destnîşan dike

Spotify bi danasîna taybetmendiya xwe ya herî paşîn, navnîşa rojane, zêdekirina berhevoka xwe ya lîsteyên lîstikên kesane didomîne. Vê navnîşa lîstikê ya ku herdem pêşveçûyî hatî sêwirandin ku di tevahiya rojê de li gorî hestên we were adaptekirin, ezmûnek guhdarî ya bêhempa ya ku ji her bikarhêner re hatî çêkirin pêşkêşî dike.

Tevlî refên Discovery Weekly, On Repeat, û tevliheviyên celebê, rojlîstek lîstikek domdar a nûvekirî ye ku armanc dike ku "her guhertoya we" peyda bike. Lîsteya lîstikê rojê gelek caran nûve dike, li ser bingeha tevlêbûna weya dîrokî ya bi sepana Spotify re şop û sernavên nû vedihewîne.

Mînakî, heke hûn bi gelemperî serê sibê guh bidin muzîka dilxweş û dilxweş, rojname dikare navnîşek lîstikê ya bi sernavê "Bedroom pop banger sibê zû" pêşniyar bike. Li kêleka van jêrnivîsên xwerû, hûn dikarin li bendê bin ku her carê ku lîsteya lîstikê nûve dike, şopên nû û sernavek nûvekirî kifş bikin.

Vê taybetmendiya nû li ser têgihîştina Spotify ya metadata muzîkê ava dike, ku destpêka vê salê destpêkirina Niche Mixes çalak kir. Niche Mixes destûr da bikarhêneran ku çalakiyên taybetî, vibes, an estetîk binivîsin da ku di berdêlê de navnîşek lîstika xwerû bistînin. Bi lîsteya rojê re, Spotify van "vibes" bi daneyên karanîna Spotify-ya we re hev dike da ku navnîşek lîstikek tev-di-yek biafirîne ku di tevahiya rojê de muzîka weya bijare nîşan dide.

Lîsteya lîstikê bi gelemperî nûve dike, ku hûn bi gelemperî di demên taybetî yên roj û hefteyê de diherikînin "mûzîk û mîkrojeneran". Digel vê yekê, grafîkên rojnameyê diguhezin da ku dema rojê nîşan bidin, di sibehê de ji rengek zer a geş vediguhezin rengên rojavabûnê êvarê û ji bo guhdarîkirina derengê şevê reşek tarîtir.

Wekî din, rojname bi taybetmendiyek parvekirinê ya çêkirî ya ku ji bo medyaya civakî hatî çêkirin tê. Bikarhêner dikarin bi hêsanî dîmenek amade, çîçek kesane, an qertek parvekirî ya xwerû parve bikin da ku navnîşa xwe ya rojane ji heval û şagirtan re nîşan bidin. Ji bo gihîştina hêsan, navnîşa lîstikê dikare li Pirtûkxaneya bikarhênerê jî were hilanîn.

Daylist hem ji bo bikarhênerên belaş û hem jî Premium li bazarên îngilîzîaxêv, tevî DY, Kanada, Keyaniya Yekbûyî, Avusturalya, Zelanda Nû, û Irelandrlanda dest pê dike. Spotify plan dike ku di mehên pêş de hebûna zêdetir bikarhêneran li seranserê cîhanê berfireh bike.

Kanî:

- Spotify (URL-ya taybetî nehatiye peyda kirin)