Danasîna Daylîsta Spotify: Dengbêja weya kesane ya rojê

Spotify di van demên dawî de taybetmendiyek nû ya bi navê Daylist destnîşan kir, ku roja we vediguhezîne navnîşek lîstika bijartî. Bi Daylist re, hûn naha dikarin dengek bêkêmasî hebe ku bi çalakiyên xwe yên rojane re tevbigere. Li vir her tiştê ku divê hûn li ser vê amûra nûjen zanibin hene.

Daylist ji bo zêdekirina ezmûna guhdariya muzîka we hatî çêkirin bi terzkirina lîsteyên lîstikê li ser demên taybetî yên di tevahiya rojê de. Çi hûn dest bi rûtîniya xwe ya sibehê dikin, diçin ser kar, dikevin salonê, an jî berî razanê xwe vedidin, Daylista Spotify dikare paşxaneya muzîkê ya bêkêmasî peyda bike.

Ji bo ku hûn lîsteya Dayê ya xwe bibînin, tenê sepana Spotify vekin û biçin beşa "Ji bo we çêkirî". Li vir, hûn ê berhevokek lîsteyên lîstikê yên ku ji bo bijare û adetên weyên yekta li hev hatine veqetandin bibînin. Daylist dê li kêleka lîsteyên weya lîstokên kesane yên din were destnîşan kirin, ku wê bi hêsanî bigihîje.

Tiştê ku Daylist ji lîsteyên din ên lîstikê vediqetîne ev e ku meriv li gorî adetên guhdariya we û dema rojê biguhezîne. Algorîtmayên Spotify faktorên wekî celebên weyên bijare, şopên ku vê dawiyê hatine lîstin, û dîroka guhdarîkirinê li ber çavan digirin da ku navnîşek lîstika xwerû ya ku ji bo her bloka demjimêra taybetî nîşan dide rewş û çalakiyên we nîşan bide.

Daylist di heman demê de vebijarkê dide we ku hûn ezmûna guhdariya xwe bêtir xweş bikin. Hûn dikarin bi destan stranan ji navnîşa lîstikê lê zêde bikin an jê derxînin, û pê ewle bin ku her rêgez bi tam û viyana we re bi rengek bêkêmasî li hev dike.

Bi tevayî, Spotify's Daylist pêvekek balkêş e ji platforma weşana muzîkê re, ku ji bikarhêneran re dengek kesane peyda dike da ku bi roja xwe re tevbigere. Çi hûn mirovek sibehê bin, şevek an jî cîhek di navberê de bin, hûn naha dikarin ji lîsteya lîstika bêkêmasî ya ku bêkêmasî li gorî şêwaza jiyana we tê kêf bikin.

Çavkanî:

