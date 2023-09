Tê gotin ku iPhone 15 Pro li şûna Guhestina Mute Bişkojka Çalakiyê Bide

By

Li gorî wêneyek eşkere ya ku çend demjimêran beriya destpêkirina fermî ya têlefonê li kêleka iPhone 15 Pro Max di destpêkirina 'Wonderlust' ya Apple de, li serhêl derket holê, tê pêşbînîkirin ku smartphone ala pêşerojê ya Apple, iPhone 15 Pro, iPhone XNUMX Pro, li şûna guhezkarek lal bişkojka Action hebe. bûyer. Wêneya belavkirî, ku ji hêla çêkerek doza smartphone-ya navdar ve hatî şandin, bişkojka sêyemîn li jor veguheztina dengan nîşan dide, ku li şûna guheztina bêdeng a kevneşopî ya ku Apple bi salan li ser iPhone-ên xwe destnîşan kiriye digire.

Ev gotegot bi raporên berê re hevaheng e ku pêşniyar dikin ku modelên Pro yên rêza iPhone 15-ê dê bi bişkojka Action-ê, mîna Apple Watch Ultra-ya ku sala borî hatî destpêkirin, were saz kirin. Çêkera dozê Spigen dixuye ku hebûna vê bişkoja nû bi parvekirina wêneyek dozek smartphone ku wê tê de ye piştrast kiriye.

Ev ne cara yekem e ku bişkojka Çalakiyê derdikeve. Di Hezîranê de, wêneyên dozên parastinê yên ji bo iPhone 15 Pro li Weibo hatin şandin, ku bişkoja sêyemîn li jor bişkojkên volumê nîşan didin. Her çend Apple di derbarê vê taybetmendiya nû ya hardware de ti daxuyaniyên fermî nedaye, çavkanî destnîşan dikin ku bişkojka Action dê bernamekirî be, rê dide bikarhêneran ku karên cihêreng ên wekî veguhertina modên Focus, çalakkirina taybetmendiyên gihîştinê, karanîna ronahiyê, an destpêkirina kamerayê pêk bînin.

Zêdetir hûrgulî di derbarê bişkoja Action û taybetmendiyên din ên iPhone 15 Pro de dê di dema bûyera destpêkirina 'Wonderlust' ya Apple de, ku îşev dest pê dike, werin eşkere kirin. Ji bo ku hûn li ser bûyerê û daxuyaniyên wê nûve bibin, hûn dikarin biçin Gadgets 360.

