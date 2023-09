Dîtina Afirîndarên Deryayê di Xaçerêya Îro de

By

Xaçepirsa îroyîn, ku ji hêla Ella Dershowitz ve hatî çêkirin, temayek jîr li ser bingeha niştecîhên avî vedihewîne. Aşkera li 37-Across, "Aquatic denizen", ji bo peyvên dorpêçkirî yên di puzzle-ê de wekî nîşanek fonetîk kar dike. Lêbelê, ev ne tenê afirîdên deryayê ne; ew hemî mexlûq in ku navên wan bi şopandina şeklê tîpa C ji serî heta binî bi karanîna tîpên dorvekirî têne kifş kirin. Hin mînak di nav de spongê deryayê û kêzika deryayê hene. Wextê xwe bigirin û bibînin ka hûn dikarin çend afirîdên deryayê nas bikin!

Dema ku xaçepirsê çareser dikin, dibe ku hûn li hin nîşanên xapînok werin. Mînakî, 15A rêzefîlma manga û anime ya Japonî ya çêtirîn-firotanê, NARUTO vedibêje. 50A, IDIOM, dikare ji bo wergêran bibe dijwariyek ji ber ku ew xwe dispêrin şîroveyên mecazî an derbasbûyî yên ziman. Bi heman rengî, 16D "Stûnên xêzkirî?" OP-EDS-ê vedibêje, ku ji mîmarî bêtir şiklê edîtoriyê ye. Digel vê yekê, 25D nîşaneyên LACES UP, ya ku meriv dike ji bo ku xwe amade bike ji skatê re dike, û 39D's EMPTY SET komek matematîkî ye ku bê hêman e.

Xem neke ger hûn bi puzzên înê re têkoşîn bikin. Christina Iverson, edîtorek puzzle, nûçenameya Modeya Hêsan pêşkêşî dike, ku xaçepirsa Îniyê bi nîşanên gihîştîtir rasterast ji qutiya we re dişîne. Bi vî rengî, hûn dikarin pratîkê bikin û hêdî hêdî di çareserkirina van kêşeyên dijwar de bêtir pêbawer bibin. Heke hûn dixwazin xaçepirsa xwe ji The New York Times re bişînin, wan pergalek şandina vekirî heye ku dihêle hûn puzzlên xwe bi serhêl bişînin.

Çavkanî: xaçepirsa Ella Dershowitz û nûçenameya The New York Times Easy Mode.