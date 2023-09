Bi Sony Alpha a7 III Lîstika Wênekêşana xwe nûve bikin

Ma hûn li kamerayek dîjîtal a bi kalîte digerin bêyî şikandina bankê? Ji Sony Alpha a7 III wêdetir nenêrin. Vê kameraya bi hêz karibe wêneyên bêkêmasî bikişîne û fîliman bikişîne, ku wê ji bo dildarên wênekêşiyê bike vebijarkek piralî. Û naha, hûn dikarin wê bi bihayek erzankirî ya 1,900 $ bistînin, ji 2,200 $ ya normal.

Sony Alpha a7 III xwedan qalîteya wêneya 24.2MP ye, ku bi lensên xwe yên 13MP re ji ducarî zêdetir çareseriya iPhone 12-ê peyda dike. Rêzeya wê ya fokal ji bo kişandina dîmenên rojane hatiye sêwirandin, çi ew dîmenek çiyayekî sehneyî be an jî wêneyek ji nêzik a xanimek li ser destê we be. Wekî din, ev kamera bi rêza ISO ya 100 heya 51,200-ê ve cûrbecûr şert û mercên ronahiyê piştgirî dike.

Berevajî smartfonan, ku carinan dibe ku di navbera wêneyan de derengiyek hebe, Sony Alpha a7 III dikare bi rêjeya 10 çarçove di çirkeyê de wêneyan bigire. Ev tê vê wateyê ku hûn dikarin mijarên bilez bi hêsanî bikişînin, da ku hûn kêliyên balkêş ji bîr nekin.

Dema ku dor tê ser vîdyoyê, Sony Alpha a7 III di kişandina dîmenên 4K HDR de jêhatî ye, rêzek rengînek zindî peyda dike. Bi şiyana ku hûn vîdyo û wêneyên xwe bi bêtêlê biherikînin li ser TV-ya xwe, hûn dikarin ji afirandinên xwe li ser ekranek 4K OLED ya jîndar kêfê bikin, bi rastî wêneyên xwe zindî bikin.

Nirxên erênî ji xwe re diaxivin, digel ku Sony Alpha a7 III ji zêdetirî 1,000 bikarhêneran li ser Best Buy-ê hema bêje bêkêmasî distîne. Ev kamera veberhênanek girîng e, lê digel dakêşana 300 $ ya heyî, hêja ye ku were fikirîn.

Lîstika wênekêşana xwe nûve bikin û bi Sony Alpha a7 III ve îmkanan bigerin. Vekolînan binihêrin û bibînin ka ev kamera ji bo we guncan e!

Definitions:

- Qalîteya wêneyê: Çareserkirin û giştiya dîtbarî ya wêneyekê.

- Rêjeya Focal: Rêjeya dûrbûnên ku lensek kamerayê dikare bi tundî balê bikişîne.

- Rêjeya ISO: Pîvana hestiyariya kamerayê ya li hember ronahiyê. Rêzeya ISO-ya berfireh di şert û mercên ronahiyê yên cihêreng de performansa çêtir dihêle.

- Frames per saniye: Hejmara çarçoveyên takekesî ku kamerayek dikare di yek çirkeyê de bikişîne.

- 4K HDR: Vebijêrkek vîdyoyek ku çar carî hûrguliya vîdyoya standard HD pêşkêşî dike, bi rêjeyek dînamîkî ya bilind ji bo reng û berevajî zêdekirî.

- OLED: Dîoda Ronahîya Organîk, celebek teknolojiya pêşandanê ku rengên jîndar û astên berevajî yên bilind peyda dike.

