Teknolojiya AESOP û Tenduristiya SOAPê ji bo Afirandina Profîlên Nexweşên Rastîn Bihev dikin

Destpêka AI-ya bijîjkî ya Taywanî AESOP Technology bi platforma AI-ya danûstendinê û hilberîner a SOAP Health re hevkarî kir da ku platformek nû ya bi navê Profîlên Nexweşên Precision pêşve bibe. Ev hevkarî teknolojiyên her du rêxistinan dike yek da ku bijîjkan nêrînek berfirehtir a agahdariya nexweşan pêşkêşî bike.

Profîlên Nexweşên Precision dê fêrbûna makîneya AESOP-ê û amûra analîzkirina daneyê ya çalak-AI-ê, DxPrime, bi arîkarê AI-ya bijîjkî ya SOAP-ê re ku balê dikişîne ser girtina nexweşan, bi hev re bike. Bi berhevkirina daneyên pergala tomara bijîjkî ya acîl bi daneyên raporkirî yên nexweş re, platform armanc dike ku alîkariya pêşkêşvanan bike ku nêrînek çêtir a nexweşên xwe bistînin. Ev, di encamê de, tê çaverê kirin ku pêvajoya teşhîs, dahat, û karbidestiya xebatê baştir bike.

Jeremiah Scholl, hev-damezrîner û berpirsiyarê hilberînê yê AESOP Technology, kêfxweşiya xwe ya li ser veberhênana hevpar nîşan da, û got, "Mîsyona me ya hevpar ev e ku em hêza AI-yê bi kar bînin da ku encamên nexweş û karbidestiya klînîkî baştir bikin, û ev hevkarî gavek mezin e. ji bo bicihanîna vê sozê.”

Tîma Atlas Tenduristî û Myndshft Ji bo Xweserkirina Pêvajoyên Destûrdana Pêşî

Pargîdaniya lênihêrîna-bingeha nirxê Myndshft û pargîdaniya xweseriya arîkariya xêrxwazî ​​​​Atlas Health bi hev re ketine nav hewlekê da ku alîkariya nexweşên ji civakên marjînal bikin di gihîştina pêşkêşkerên lênihêrînê de. Hevkarî dê destûrnameya xweya pêşîn û çareseriyên xweseriya arîkariya nexweşan bi hev re bicivîne.

Armanca hevkariyê ew e ku astengiyên îdarî yên di nav pergalên tenduristiyê de çareser bike û tevgerên xebatê zêde bike. Bi karanîna teknolojiya destûrnameya pêşîn a Myndshft re digel platforma alîkariyê ya xêrxwazî ​​ya Atlas Health, çareseriyên gihîştin û erzaniyê yên ji bo nexweşên li ser dermanên lêçûn-biha dikarin ji dawî heta dawiyê otomatîk bibin.

Ethan Davidoff, CEO ya Tenduristiya Atlas, vîzyona li pişt hevkariyê ronî kir û got, "Armanca me li Tenduristiya Atlas her gav ew bû ku bi qasî ku pêkan be lênihêrîna tenduristî ya erzan bigihînin gelek nexweşan. Bi teknolojiya destûrnameya pêşîn a herî baş a Myndshft re ku bi platforma meya arîkariya xêrxwaziyê re tê hev kirin, em ê bikaribin ji bo nexweşên li ser dermanên bihagiran, dawî-to-dawî, gihîştin û çareseriyên erzaniyê otomatîk bikin.

Hilbijartina Tenduristiya ProgenyHealth û Civakê Hevkariya Berfirehkirina Karûbarên Tenduristiya Jinan dikin

Destpêka lênihêrîna tenduristiya jinan a ku bi teknolojiyê ve girêdayî ye, ProgenyHealth bi rêxistina lênihêrîna neqezenc a ku bingeha wê ya Texasê ye re hevkarî kir Hilbijartina Civaka Tenduristiya Civakî da ku karûbarên tenduristiya jinan li Houston berfireh bike. Armanca vê hevkariyê piştgirîkirina zikmakî û Rêvebiriya Lênihêrîna NICU û her weha karûbarên pêbaweriya dravdanê û pejirandinê ye.

ProgenyHealth dê ji bo rêveberiya doza zikmakî, karanîna NICU û rêveberiya dozê, û karûbarên piştrastkirin û pejirandinê piştgirî peyda bike. Van karûbaran dê di bernameya Texas STAR ya ku li ser Medicaid-ê de ye, ku malbat û zarokên kêm-dahat vedihewîne de, were yek kirin. Digel vê yekê, hevkarî dê bernameya Texas CHIP Perinate Unborn, ku ji bo zarokên nebûyî yên jinên ducanî yên ku ji bo Medicaid neguncan in, vegirtina perinatal pêşkêşî dike.

Lisa Wright, CEO ya Hilbijartina Tenduristiya Civakê, tekezî li ser bandora erênî ya hevkariyê kir, û got, "Civakên saxlemtir civakên bihêztir in, û hevkariya meya stratejîk a nû bi ProgenyHealth re bandorek girîng li bi hezaran endamên plansaziya me û niştecîhên me dike."

Definitions:

- AI: Zehmetiya Hunerî, simulasyona îstîxbarata mirovî di makîneyan de.

- Fêrbûna makîneyê: Binkomek AI-yê ku dihêle pergalên ji ezmûnê fêr bibin û pêşde bibin bêyî ku bi eşkereyî bernamekirî bin.

- Destûrdana pêşîn: Pêvajoyek ku pêşkêşkerên lênihêrîna tenduristî divê erêkirinê ji bîmeyek bistînin berî ku hin derman, dermankirin, an prosedurek ji bo vegirtinê guncan bin.

- Medicaid: Bernameyek lênihêrîna tenduristî li Dewletên Yekbûyî ku ji kes û malbatên kêm-dahat re vegirtina bijîjkî peyda dike.

- NICU: Yekîneya Lênihêrîna Zêde ya Neonatal, yekîneyek pispor a ku lênihêrîna bijîjkî ya zirav ji bo zarokên nûbûyî peyda dike.

– Perinatal: Dema yekser berî zayînê û piştî zayînê tê gotin.

