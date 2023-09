MTV bi Snapchat re hevkariyê dike da ku ezmûnên AR-ê ji bo Dengdana Xelatên Muzîka Vîdyoyê Yek bikin

By

MTV bi Snapchat re tev li hêzên xwe bûye da ku bikarhêner bi karanîna lensên AR-ê yên Snapchat-ê bi karanîna lensên AR-ê yên Snapchat-ê di Xelatên Muzîka Vîdyoyê (VMA) yên pêşerojê de dengê xwe bidin kategoriyek. Bi karanîna Kit Kamera ya Snap-ê, MTV armanc dike ku ezmûnên rastiya zêdekirî (AR) di pêşandana xelatê de bihewîne.

Dema ku sê fînalîstên ji bo kategoriya Hunermendê Nû ya Herî Baş diyar bibin, bikarhênerên Snapchat dê xwedî derfet bin ku dengên xwe bi karanîna Lensek taybetî ya ku ji hêla Saucealitos ve hatî afirandin bikar bînin. Bi îşaretkirina hilbijartina xwe bi yek, du, an sê tiliyan, bikarhêner dikarin hunermendê ku dixwazin dengê xwe bidin hilbijêrin. Her çend ne diyar e ka dengdana Snapchat dê çiqas bandorek li ser hejmartina paşîn hebe, her deng tê hesibandin.

Di dema weşana zindî ya VMA de, MTV plan dike ku li seranserê bûyerê AR Moonperson, ku tê de selfieyên ku ji hêla fan ve hatine şandin, nîşan bide. Wekî têkiliyek nostaljîk, MTV ji mirovan xwest ku bi karanîna formek kevneşopî berê xwe bidin selfiyên xwe.

Ji bo ku bêtir temaşevanan tevbigerin, kes dikarin bandora AR Moonperson biceribînin, wê di xaniyên xwe de proje bikin. Bi bijartina selfieyek ji pelika kameraya xwe, ew dikarin bibin şahidê Moonperson ê herikbar ku rûyê xwe yê ku di dîmenderê de xuya dike.

Bikarhênerên Snapchat dikarin bigihîjin van ezmûnên AR ji 11 AM ET di 12ê Îlonê de, çend demjimêran berî ku VMA di 8 PM ET de dest pê bike.

Digel ku VMA-yên berê yên MTV 40.1 mîlyon danûstendinên li ser platformên medya civakî yên populer ên wekî Facebook, Instagram, Twitter û YouTube tomar kirin, Snapchat ji navnîşê tune bû. Lêbelê, MTV pejirand ku Snapchat ji bo temaşevanên hedefa xwe yên 13-24-salî baş e.

Ev hevkarî bi MTV re ketina fermî ya Snapchat-ê li cîhê pêşandana xelatê bi karanîna Kit Kamera xwe nîşan dide. Berê, Snap bi gelek festîvalên muzîkê, hunermendên li ser gerê, û tûrnûvayên werzîşê re hevkarî kiribû da ku ezmûnên AR bi temaşevanan re bide nasîn. Mînakî, tîmê futbolê LA Rams, teknolojiya Snapchat li stadyûmê bikar anî da ku temaşevanan li ser ekrana mezin nîşan bide.

Girîngiya Snap-ê li ser çareseriyên kamerayên binavkirî û AR-ê her ku diçe diyar dibe. Digel hevkariya bi festîvalên muzîkê re, pargîdanî Karûbarên Karsaziya AR (ARES) destnîşan kir ku amûrên wekî AR Try-On û dîtina hilberê 3D pêşkêşî dike. Snap di heman demê de AR Mirrors destnîşan kir, ku rê dide markayan ku teknolojiya xwe di qadên laşî de yek bikin.

Çavkanî:

- MTV

- Snap