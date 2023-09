Sira Balyozê Mario: Rola Nû ya Charles Martinet

By

Di bûyerek ecêb de, lîstikvanê dengbêjê efsanewî Charles Martinet êdî naçe Mario di lîstikên pêşerojê yên Nintendo de nîşan bide. Di şûna wê de, ew ê rola "Balyozek Mario" bigire. Vê daxuyaniyê temaşevanan şaş û meraq kir ka ev pozîsyona nû çi vedihewîne û çima Martinet êdî dengbêjê hezkirî yê Italiantalî-Amerîkî nabêje.

Ji bo çareserkirina van pirsan, Nintendo û Martinet vîdyoyek xweşik derxistin ku tê de ew paşeroja xwe bi hev re û hevaltiya xwe nîqaş dikin. Digel ku vîdyo çîrok û bîranînên kesane vedihewîne, ew di heman demê de hewl dide ku rola "Balyozek Mario" ronî bike. Lêbelê, ravekirin nezelal dimîne.

Di vîdyoyê de, derhênerê lîstikê Shigeru Miyamoto pesnê Martinet dide ji ber dilsoziya wî ya belavkirina şahiyê û bişirandina rûyê mirovan bi wênekirina wî ya Mario. Miyamoto diyar dike ku Martinet dê berdewam bike gera cîhanê, bi temaşevanan re bicive, û di bûyeran de dengên nas pêk bîne, otografan îmze bike, û bi civakê re têkildar be. Lêbelê, vîdyoyê nekare eşkere bike ka kî dê di lîstikên pêşerojê de dengê Mario bike an çima Martinet piştî nêzîkê 30 salan êdî di rola xwe de nema.

Her çend hûrguliyên rola nû ya Martinet wekî "Balyozek Mario" ne diyar in, diyar e ku Nintendo qîmetê dide nîgara wî ya karakterê. Pargîdanî dixwaze efsûna ku Martinet tîne rola xwe biparêze, her çend ew di lîstikên Mario yên pêşerojê de neyê avêtin.

Gava ku temaşevan bi kelecan li benda serbestberdana Super Mario Bros. Wonder di 20ê Cotmehê de ne, ew dipirsin ka dê naha kî dengê Mario bike û ev ji bo paşeroja franchise tê çi wateyê. Cotmeh dê ji bo temaşevanên Mario bibe mehek hem nostaljiyê û hem jî ji nû ve dahênanê, ji ber ku lîstik rêgezek lîstikek nû digire û lîstikvanek dengbêjek nû pêşengiyê dike.

