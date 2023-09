Yoga Destpêk ji bo Seniors li Harrison Park Seniors Center

Tevlî me bibin li Navenda Seniors Harrison Park, her sibeha Çarşemê ji bo danişînek werzîşê ya xweş û nerm a bi navê Yoga ya Destpêkê. Ev çîn bi taybetî ji bo kalûpîran hatî çêkirin û hewcedarî û jêhatîyên wan ên bêhempa bicîh tîne. Ma hûn destpêkek in an jî bi yogayê re xwedan ezmûnek in, hûn bi xêr hatin ku beşdarî me bibin.

Atmosfera li Navenda Seniors Park Harrison her gav dostane û bi xêrxwaz e. Ew firsendek girîng e ku meriv bi kesên hemfikir ên ku eleqedar in ku çalak bimînin û kêfê bistînin bibînin. Ders ji her kesê 55 salî û jor re vekirî ye, û ezmûnek pêşîn ne hewce ye.

Ji bo beşdarbûnê, lêçûnek $2 heye ku roja dersê tê berhev kirin. Ev xerc alîkariya lêçûnên meşandina bernameyê dike û piştrast dike ku ew ji her kesî re erzan dimîne. Ders ji saet 10:00 sibê heya 12:00 êvarê dimeşe, û wextek têr ji beşdaran re dihêle ku beşdarî temrîn û teknîkên rihetbûnê bibin.

Ger hûn li rêyek digerin ku hûn li civata xwe vegerin, derfetên dilxwazî ​​​​li Navenda Seniors Harrison Park hene. Ew her gav li kesên dilsoz digerin ku dikarin bi çalakî û bernameyên cûda re bibin alîkar. Ger bala we dikişîne, ji kerema xwe ji bo bêtir agahdarî bi 289/259-2862 telefon bikin.

Yoga Destpêkê ji bo Kalûpîran li Navenda Seniors Harrison Park ji bo mezinên pîr nêzîkatiyek holîstîkî ji başbûnê re peyda dike. Ew fersendek e ku hêz, nermbûn û hevsengiyê baştir bike di heman demê de başbûna giyanî û hestyarî jî pêşve dike. Werzîşê bi rêkûpêk ji bo domandina jiyanek tendurist pêdivî ye, û ev çîn ji bo kalûpîran jîngehek ewledar û piştgirî pêşkêşî dike ku tev li çalakiya laşî bibin.

Çavkanî: Navenda Seniors Harrison Park

Definitions:

- Yoga ya Destpêkê: Pratîkek yogayê bi taybetî ji bo kesên ku nû di yogayê de ne û dibe ku hewceyê guheztinê be hatî çêkirin.

- Kesên pîr: Kesên 55 salî û jortir.

– Dilxwazî: Kiryara pêşkêşkirina dem û karûbarên xwe ji bo alîkarîkirina bi çalakî an bernameyên cihêreng bê tezmînata diravî.