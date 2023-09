No Man's Esman Di Navbera Starfield Hype de Zêdebûna Popularîteyê Diceribîne

By

No Man's Sky, lîstika serpêhatiya fezayê ya ku ji hêla Hello Games ve hatî pêşve xistin, naha li gorî damezrîner Sean Murray, di van salan de "meha xwe ya herî mezin" kêfxweş dike. Lîstika ku ji heft salan ve tê peyda kirin, ji ber baldariya li dora Starfield ya Bethesda zêdebûnek populer dît.

No Man's Sky li ser gelek platforman peyda dibe, di nav de Nintendo Switch, PlayStation, û rastiya virtual. Serkeftina lîstikê ya vê dawiyê dikare bi baştirkirina wê ya domdar bi demê re were veqetandin, digel ku Hello Games nûvekirinên birêkûpêk berdan da ku ezmûna lîstikvan zêde bikin.

Sala borî, No Man's Sky riya xwe ber bi Nintendo Switch vekir, ji lîstikvanan re şansek peyda kir ku gerduna berfereh di rê de keşif bikin. Port ji bo tevlêbûna hemî nûvekirin û naveroka berê hate pesindan, ku ew ji bo kesên ku bi keşfkirina fezayê re eleqedar dibin alternatîfek berbiçav e.

Nûvekirina dawî ya "Echoes" ya lîstikê taybetmendiyên nû yên wekî pêşbaziyek robotîkî, dîmenên çêtir, û vebijarkên dijî-aliasing bi taybetî ji bo lîstikvanên Switch destnîşan kir. Van nûvekirinên bêtir beşdarî populerbûna lîstikê bûne.

Tevliheviya bêhempa ya No Man's Sky ya keşfkirin, saxbûn û xwerûkirin bi salan e şopînerek diyarkirî berhev kiriye. Her ku lîstok pêşkeftin û pêşkeftina xwe didomîne, ew ji bo lîstikvanên ku li derveyî Starfield-a pir pêşbînîkirî li serpêhatiyek cîhê digerin vebijarkek balkêş dimîne.

Ger we hîna li gerdûna berfereh a No Man's Sky nekole, niha demek pir xweş e ku hûn wiya bikin. Tevlî civata keşifên navgalaktîk bibin û li seranserê cîhanên bêsînor dest bi rêwîtiyek nebîrkirî bikin.

