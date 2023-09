Samsung Galaxy Buds 2: Gûhên erzan ên bi Taybetmendiyên Bibandor

Samsung Galaxy Buds 2 niha li Best Buy têne firotin, 50 $ daxistinek ji bihayê xweya birêkûpêk pêşkêşî dike, ku wan dadixe tenê 100 $. Van guhên bêserûber ji Apple AirPods 3 re alternatîfek hêja ne, ku fonksiyonek wekhev bi bihayek girîng kêmtir peyda dike. Barkirina belaş jî di nav vê peymanê de ye.

Ger hûn li sûkê guhên erzan û hemî-armanc in, Samsung Galaxy Buds 2 divê li ser radara we be. Van guhên kompakt û rehet, bi bassên zexm û dengên navîn ên qalîteya bilind, qalîteya dengek berbiçav peyda dikin. Tiştê ku wan ji hev vediqetîne taybetmendiya wan a betalkirina deng-belavkirinê ya çalak e, ku kêm caran di guhên di vê rêza bihayê de tê dîtin. Bi astengkirina dengên nedilxwaz, hûn dikarin li ser kar, fîlim, an muzîka xwe hûr bibin.

Galaxy Buds 2 di heman demê de li ser her guhê guhê kontrolên desta hêsan pêşkêşî dike, ku birêvebirina muzîk û bangên we hêsan dike. Ew bi rengek bêkêmasî bi her cîhazek Bluetooth-ê ve girêdidin, û bikarhênerên Android-ê dê taybetmendiyên taybetî yên ku bi taybetî ji bo cîhazên wan hatine çêkirin teqdîr bikin.

Van guhê ne tenê fonksiyonel in lê di heman demê de portable jî ne. Kulîlk bi rengek bikêrhatî ye, bi hêsanî di nav çenteyên piştê an tewra berîkên pantolonan de cîh digire. Çi hûn li ser rê ne an li malê bin, Galaxy Buds 2 ezmûnek bihîstwerî ya pêbawer û berbiçav peyda dike.

Bi tevayî, Samsung Galaxy Buds 2 nirxek mezin e, tewra bi bihayê xweya birêkûpêk 150 $. Digel dakêşana heyî ya li Best Buy, ew bi 100 $ dibin peymanek hê çêtir. Ji vê pêşniyarê sûd werbigirin ku hûn bêyî ku hûn bankê bişkînin, ji dengek kalîteya bilind û taybetmendiyên hêsan sûd werbigirin.

Çavkanî:

- Best Buy