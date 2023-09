Anker's 622 MagGo Power Bank Barkirina Bêtêl bi Bihayek Mezin Pêşkêş dike

Ma hûn ji bo iPhone-ya xwe li bankek hêza barkirina bêtêl digerin? Anker's 622 MagGo Battery Magnetic niha bi tenê 39.99 $ tê firotin, 30 $ ji bihayê wê yê orjînal. Ev bankeya hêzê ya portable xwedan kapasîteya 5,000 mAh e û dikare bi bêtêl iPhoneek lihevhatî bi 7.5W hêz bike. Her çend dibe ku ew ne bi qasî Pakêta Battery MagSafe ya Apple ya fermî be, ew vebijarkek pir erzantir pêşkêşî dike. MagGo di heman demê de kickstandek dagirtî jî vedihewîne ku dikare iPhone-ek mezinahiya Max-ê jî bigire, û dema ku were hilanîn ew dikare wekî pêleka şarjê ya bêtêl ducarî bike. Anker di heman demê de guhertoyek bingehîntir, 621 MagGo, ji bo 29.99 $ pêşkêşî dike, ku kickstand tê de tune.

Ji bilî bankeya hêzê, danûstandinên din jî hene. Kompleksa avahiya Lego Super Mario Question Mark Block bi 159.99 $, 40 $ ji bihayê wê yê orjînal tê firotin. Ev set çar mini-dioramasên berfirehkirî vedihewîne ku astên îkonîk ji lîstika vîdyoyê Super Mario 64 temsîl dikin. Set bi fîgurên Mario yên elektronîkî yên Lego re jî hevaheng e, ku destûrê dide lîstika înteraktîf.

MacBook Pro ya 16-inç a Apple bi pêvajoya M1 Max ya 2021-an li B&H Photo bi 2,799 $, teserifek $1,500 tê firotin. Ev laptop bi 64 GB RAM, 2 TB SSD, û xwedan ekranek 3456 x 2234 e. Ew makîneyek hêzdar e ji bo karên afirîner û şarjkirina MagSafe, portek HDMI, û hêlînek qerta SD-ê vedihewîne.

Danûstandinên din di nav de çapa kolektîv a serpêhatî ya The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Rêbernameya Fermî ya Bêkêmasî bi 25.64 $, PowerA MOGA Play and Charge Gaming Clip ji bo kontrolkerên Xbox bi 7.99 $, qaça çermê iPhone 14 Plus ya Apple ya li daristana kesk bi 10.53 $ ye. , mişka lîstikê ya têlkirî Logitech G502 X bi rengê spî bi 49.99 $, û Insta360 Go 3 "kamera çalakiyê" bi 369.99 $.

Çavkanî: The Verge