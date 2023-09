Samsung Galaxy Watch 6: Zehfek hişk a bi nûvekirinên piçûk

Samsung Galaxy Watch 6 pêveka herî dawî ya rêzika demjimêrên smart ên Samsung-ê ye. Her çend dibe ku ew ti taybetmendiyên serketî neyne, ew sêwiranek balkêş û ezmûna Wear OS ya çêtirîn peyda dike. Saet di du pîvanan de, 40mm û 44mm tê, û li gorî pêşiyê xwe, Galaxy Watch 5, dîmenderek mezintir û geştir vedihewîne.

Yek ji taybetmendiyên berbiçav ên Galaxy Watch 6 lihevhatina wê bi amûr û sepanên Google-ê yên mîna Play Store re ye, ku ji bikarhêneran re ezmûnek zexmek zexm peyda dike. Saet di heman demê de kapasîteyên şopandina tenduristî û fitnessê jî vedihewîne, di nav de şopandina çalakiyê, şopandina rêjeya dil, û şopandina GPS-ê ji bo çalakiyên li derve yên mîna bazdan û bisiklêtê.

Galaxy Watch 6 li ser Wear OS 4-ê ya Google-ê bi serpêhatiya One UI Watch 5 ya Samsung-ê ve tê xebitandin, ezmûnek bikarhênerek paqij û tûj pêşkêşî dike. Lêbelê, yek tixûbek demjimêrê bezela wê ya bi destan e, ku dikare bêbawer û bêbandor be, nemaze di rewşên ku bi ter an rûnê re têkildar in.

Ji bo dilxwazên fitnessê, Galaxy Watch 6 taybetmendiyên şopandina bingehîn pêşkêşî dike, wek jimartina gav û şopandina çalakiyê. Di heman demê de ew taybetmendiyên taybetî yên mîna moda rêça xebitandinê, tespîtkirina qada rêjeya dil, û tespîtkirina bisiklêtê ya otomatîkî jî vedihewîne. Lêbelê, rêjeya dil û rastbûna GPS-ê dibe ku ne bi qasî yên ku di cîhazên Garmin de têne dîtin rast bin.

Samsung di heman demê de taybetmendiyên tenduristiyê yên pêşkeftî yên wekî ECG-yên li ser daxwazê, agahdariya rêjeya dil ya nerêkûpêk, û tespîtkirina tansiyona xwînê destnîşan kiriye. Lêbelê, ev taybetmendî bi bikarhênerên têlefonên Samsung-ê re sînorkirî ne, ku dibe ku ji bo bikarhênerên bi markayên din ên smartphone re kêmasiyek be.

Bi tevayî, Samsung Galaxy Watch 6 vebijarkek zexm e ji bo kesên ku li demjimêrek pêbawer û taybetmendiyê digerin. Dibe ku ew ji pêşiyê xwe ne nûvekirinek girîng be, lê ew ezmûna Wear OS-a çêtirîn û cûrbecûr kapasîteyên şopandina tenduristî û fitnessê pêşkêşî dike.

