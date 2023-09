Firotana Payîzê ya Samsung: Galaxy Watch 6 bi 100 $ bi kirîna têlefonê nû

By

Samsung naha wekî beşek ji bûyera firotanê ya payizê peymanek ceribandî pêşkêşî dike. Dema ku xerîdar têlefonek nû bikirin dikarin Samsung Galaxy Watch 6 bi qasî 100 $ bikirin. Têlefonên guncan ên ji bo vê peymanê Samsung Galaxy S23 Ultra û Samsung Galaxy Z Fold 5 hene.

Samsung Galaxy Watch 6, ku di meha Tebaxê de bi buhaya destpêkê ya 300 dolarî dest pê kiribû, niha bi nirxek girîng a 100 dolarî bi vê pêşniyarê tê peyda kirin. Ev peyman ji bo kesên ku difikirin ku li kêleka têlefona xweya nû demjimêrek jîr bikirin fersendek girîng e. Dê drav li gorî mezinahiya demjimêr û bijartina di navbera vebijarkên girêdana Bluetooth an LTE de cûda bibe.

Ji bo mezinahiya bingehîn a 40 mm bi girêdana Bluetooth-ê, bihayê wekî beşek pakêtê 100 $ ye. Nûvekirina vebijarka 44 mm dê 110 $ lêçûn, ji nirxê orjînal 330 $ kêm dibe. Li aliyê LTE, guhertoyên 40mm û 44mm bi rêzê bi $120 û $130 peyda dibin. Guhertoya jorîn a demjimêrê, ku bihayê wê 330 dolar e, naha dikare bi 130 dolaran were kirîn, ku di encamê de 250 dolar teserûf dibe.

Ger demjimêrek biaqil ne eleqedar be, xerîdar di heman demê de vebijarkek heye ku dema kirîna têlefonê Galaxy Buds 2 Pro bi bihayek daxistî ya 50 $, 130 $ teserûf bikirin. Van guhên bêtêl di spî, mor, an grafît de hene.

Wekî din, xerîdar dikarin hilbijêrin ku Galaxy Tab S9 li berhevoka xwe ya Android-ê zêde bikin. Bi vê peymanê re, ew dikarin li ser tableta bej a 230 GB 256 $ xilas bikin. Bihayê orîjînalê tabletê 920 dolar e, lê bi vê pêşniyarê, dê tenê 690 dolar be, bi şertê ku kirîn Galaxy S23 Ultra jî hebe.

Vê bûyera firotanê ya payizê ya Samsung ji xerîdaran re derfetên balkêş pêşkêşî dike ku li ser hilberên cihêreng ên Samsung hilînin. Çi ew têlefonek nû, demjimêrek jîr, guhên bêtêl, an jî tabletek be, ji bo her tercîhê daxistin hene. Van peymanên mecbûrî ji dest xwe bernedin.

Çavkanî:

- Bûyera Firotana Payîzê ya Samsung.