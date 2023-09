Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: Tabletek girseyî bi taybetmendiyên berbiçav

By

Samsung bi tableta xwe ya herî dawî, Galaxy Tab S9 Ultra, carek din sînorên mezinahiyê derbas kir. Bi ekranek AMOLED-a 14.6-inç ya mezin û sêwiranek zirav, ev tablet di dema serfkirina multimedia de hêzek e.

Yek ji taybetmendiyên berbiçav ên Galaxy Tab S9 Ultra dîmendera wê ya balkêş e. Bi çareseriya 2,960 x 1,848 û rêjeya 16:10, ekran ji bo temaşekirina fîlim û vîdyoyan bêkêmasî ye. Rengên jîndar û geş in, û bi rêjeyek nûvekirinê ya heya 120Hz, tablet gerokek nerm û têketina pêwendiya bersivdar peyda dike. Wekî din, tablet HDR10+ piştgirî dike, ezmûna dîtbarî hê bêtir zêde dike.

Di warê hardware de, S9 Ultra bi heybet zirav e, bi tenê 0.21 înç stûr û giraniya wê 1.6 pound e. Tevî mezinahiya wê ya mezin, Samsung karîbû ku tabletê xwe saxlem û xweş çêbike. Tewra xwedan sertîfîka IP68-a berxwedanê ya av û tozê ye, ji bo kesên ku dixwazin li her deverê, di nav de li nêzî avê, domdarî û aramiya hişê xwe zêde bikin.

S9 Ultra di performansa bihîstwerî de jî jêhatî ye. Samsung axêverên hêja di tabletê de berhev kiriye, ku kalîteya dengek berbiçav peyda dike. Ma hûn li fîliman temaşe dikin an jî ji muzîkê hez dikin, ezmûna dengî ya li ser S9 Ultra-ya herî bilind e.

Dema ku tablet taybetmendiyên berbiçav pêşkêşî dike, ew bi çend kêmasiyan re tê. Serlêdanên Android-ê hîn jî ji bo ekranên mezintir ne xweşbîn in, û mezinahiya pir mezin a tabletê dikare girtina wê ji bo demên dirêj nerehet bike. Digel vê yekê, S9 Ultra bi bihayek giran tê, ku ew ji bo kesên ku pêşî li ekranek mezin û nermalava hêzdar digirin, dike veberhênanek.

Di encamê de, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra tabletek berbiçav e ku dîmenderek berbiçav, hardware hêzdar û dengek berbiçav pêşkêşî dike. Dibe ku ew ji ber mezinahî û bihayê wê ne ji bo her kesî be, lê ji bo kesên ku qîmetê didin ekranek mezintir û ezmûnek multimedia-kalîteya bilind, S9 Ultra hêja ye ku were fikirîn.

Definitions:

- AMOLED: Çalak-Matrix Dîoda Ronahiya Organîk. Teknolojiya pêşandanê ku rengên jîndar û rêjeyên berevajî bilind pêşkêşî dike.

– IP68: Sertîfîkayek ku berxwedana amûrekê li hember av û tozê nîşan dide.

- HDR10+: Formatek rêzek dînamîkî ya bilind (HDR) ku bi zêdekirina berevajî û rastbûna rengan qalîteya dîtbarî zêde dike.

Çavkanî: Vekolîna Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ji hêla Engadget û CNET ve