Samsung Galaxy A54 Tevlî Bernameya Beta One UI 6 dibe

Samsung di van demên dawî de Galaxy A54 di bernameya xwe ya One UI 14 Beta ya Android 6-ê de cih girtiye. Ev destpêşxerî dihêle bikarhêneran nûvekirina nermalava herî dawî ceribandin û berî serbestberdana wê ya fermî bertekên hêja peyda bikin.

Ji bo ku beşdarî bernameya One UI 6 Beta bibin, xwedan Galaxy A54 dikarin li ser sepana Endamên Samsung-ê li ser cîhazên xwe bigerin. Dema ku serîlêdana wan were pejirandin, ew ê karibin nûvekirina beta One UI 6.0 dakêşin û saz bikin ku bigihîjin Mîhengên têlefonê û biçin menuya nûvekirina Nermalavê.

Girîng e ku bala xwe bidinê ku wekî guhertoyek betayê, nermalava dibe ku xeletiyên ku dikarin bandorê li ser ezmûna bikarhêner bikin hebe. Ji ber vê yekê, tê pêşniyar kirin ku ji sazkirina nermalava betayê li ser cîhazên seretayî dûr bisekinin, ji ber ku dibe ku ew wekî serbestberdana fermî ne aram be.

Heya nuha, nûvekirina beta ya One UI 6.0 ji bo Galaxy A54 tenê li Koreya Başûr heye. Lêbelê, tê çaverê kirin ku di pêşerojek nêzîk de derkeve bazarên din, bihêle ku bêtir bikarhêner taybetmendî û pêşkeftinên nû yên ku bi nûvekirina nermalava herî dawî re têne ceribandin.

Bernameya One UI 6 Beta pabendbûna Samsung-ê destnîşan dike ku ji xerîdarên xwe re ezmûna nermalava çêtirîn gengaz peyda dike. Bi tevlêkirina bikarhêneran di pêvajoya ceribandinê de, Samsung dikare berî serbestberdana dawî ya nermalavê her pirsgirêk an nakokî nas bike û çareser bike.

Bi tevayî, tevlêbûna Galaxy A54 di bernameya One UI 6 Beta de ji bo bikarhênerên Samsung-ê nûçeyek balkêş e, ji ber ku ew ji wan re fersendê dide ku taybetmendiyên nû biceribînin û beşdarî pêşkeftina guhertoyek nermalavê ya safîtir û paqijtir bibin.

Çavkanî: [Çavkaniya Koreyî]