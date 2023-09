Tê gotin ku Samsung Galaxy A25 5G Zû zû dest pê dike: Çi li bendê ye

By

Li gorî gotegotan dibe ku cîgirê Samsung Galaxy A24 di demek nêzîk de were. Amûra dahatû, ku tê gotin ku jê re tê gotin Samsung Galaxy A25 5G, naha li ser malpera benchmarking Geekbench hatî navnîş kirin, ku di derheqê taybetmendiyên wê de hin nêrînan dide me.

Li ser bingeha navnîşê, tê pêşbînîkirin ku Samsung Galaxy A25 5G octa-core Exynos 1280 SoC bi 8 GB RAM-ê re têkildar be. Di heman demê de tê gotin ku têlefon dê bi sazkirina kameraya paşîn a sê-sêyan û dilopek avê li ser ekranê were.

Navnîşa Geekbench eşkere dike ku Galaxy A25 5G-ya îdiakirî xwedî jimareya modela SM-A256B ye û dibe ku bi 8 GB RAM re were. Tê payîn ku ew li ser bingeha Android 14-ê One UI 6.0-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a „Android 2.00“-ê bimeşîne. Navnîşan di heman demê de destnîşan dike ku cîhaz dê bi tevahî şeş hebên ku li 2.40GHz û du core li 1280GHz têne demjimêr kirin, ku tê bawer kirin ku beşek ji Exynos XNUMX SoC be.

Li ser malpera benchmarkingê ya Geekbench, Samsung Galaxy A25 5G ragihand ku di ceribandina yek-core de 973 xal û di ceribandina pir-core de 2,106 puan girtin. Mixabin, navnîş di derbarê cîhazê de hûrguliyên din nade.

Di warê sêwiranê de, renderên derketine yên Samsung Galaxy A25 5G guhertoyek rengê reş pêşniyar dikin. Wusa dixuye ku smartphone dişibihe Galaxy S23 5G, ku xwedan sazûmanek kamera paşîn a sêalî ya vertîkal e ku di sê hêlînên dorhêl ên cihêreng ên ku li quncika jorîn-çepê ya panela paşîn de cih digirin. Tê payîn ku pêşiya cîhazê çîçekek avê nîşan bide.

Renderên derketine her weha destnîşan dikin ku Samsung Galaxy A25 5G dê bişkojka hêzê û dengbêja wê li milê rastê hebe, dema ku milê çepê dibe ku hêlîna SIM-ê bigire. Li jêr, têlefon bi portek USB Type-C û jackek guhê 3.5 mm ve tê xuyang kirin. Digel vê yekê, têlefon bi potansiyel dikare senzorek şopa tiliyê ya li kêleka siwarkirî pêşkêşî bike.

Bi tevayî, Samsung Galaxy A25 5G ji rêza têlefonên Samsung-ê pêvekek balkêş xuya dike. Heya nuha, ji Samsung-ê di derbarê tarîxa destpêkirinê an tevahî taybetmendiyên cîhazê de piştrastiyek fermî tune. Lêbelê, li ser bingeha agahdariya derçûyî, Samsung Galaxy A25 5G bi taybetmendiyên balkêş xuya dike ku têlefonek navîn-aqilmend a hêvîdar e.

Çavkanî: Geekbench, MySmartPrice