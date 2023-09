Nintendo Switch 2 Rumors: Breath of the Wild Demo Graphics Baştir û Demên Barkirinê nîşan da

Gotebêjên li ser konsolê paşîn a Nintendo, ku bi ceribandinê jê re tê gotin 'Switch 2', di van demên dawî de belav bûne. Li gorî raporên ji Eurogamer û VGC, pêşdebirên bijarte di dema Gamescom 2023-an de firsend hebûn ku konsolê demo bikin. Di demo de guhertoyek pêşkeftî ya The Legend of Zelda: Breath of the Wild destnîşan kir, her çend taybetmendiyên çêtirkirinan wê demê nehatin peyda kirin.

Naha hûrguliyên nûçeyên nû ji podcastek Nate the Hate ya vê dawiyê derketine. Mêvandar îdia kir ku demoya teknolojiyê ya Gamescom Breath of the Wild ku bi 4K 60fps dixebite destnîşan kir, digel ku başbûnek berbiçav ji holê rakirina demên barkirinê ye. Girîng e ku were zelal kirin ku van gotegotan nayê vê wateyê ku sernavê destpêkirina Switch dê bi hardware ya din re ji nû ve were berdan. Di şûna wê de, ew ji bo nîşandana pêşkeftinên teknîkî yên serketî hate bikar anîn.

Di heman demê de îdîa hene ku demo ya teknolojiyê DLSS 3.5, teknolojiya bilindkirina AI-ê ya rast-ê ya Nvidia-yê bikar tîne. Lêbelê, ne diyar e ka demo tevahî taybetmendiya guhertoya 3.5-ê, wekî hilberîna çarçoveyê, bikar tîne. Tevlîbûna DLSS ji bo çend salan ji bo cîgirê Switch mijarek spekulasyonê ye, û behskirina guhertoya 3.5 bê guman balkêş e.

Di dema danûstendina podcastê de, mêvandar behs kir ku Adar 2024 tarîxek mimkun bû her çend ne diyar bû ku ev yek ji eşkerekirin an tarîxek berdanê re vedibêje. Gotûbêjên berê yên destpêka vê salê berdanek dereng a 2024-an ji bo Switch 2 pêşniyar kirin.

Girîng e ku were zanîn ku ev gotegot di vê demê de bi fermî ji hêla Nintendo ve nayên pejirandin. Agahdarî li ser çavkaniyan û bihîstinê ye. Wekî din, heke ev taybetmendî rast bin, pêdivî ye ku meriv bifikire ku demoya teknolojiyê ya ku li Gamescom tê xuyang kirin dibe ku ne hewce be ku taybetmendiyên konsolê paşîn nîşan bide.

Gava ku ev gotegot berdewam dikin, balkêş e ku meriv li ser îmkanên guhertoyek çêtir a Breath of the Wild li ser 'Switch 2' bifikire. Lêbelê, heya ku daxuyaniyên fermî ji hêla Nintendo ve neyên çêkirin, divê ev gotegot bi gewreyek xwê bêne girtin.

Çavkanî:

- Eurogamer

- VGC

- Nate podcasta Hate