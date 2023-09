Pargîdaniya RR Donnelley & Sons bi Çapemeniya Dîjîtal a Nû ya Yek-Pass re kapasîteya çapkirina dîjîtal berfireh dike

By

Pargîdaniya RR Donnelley & Sons (RRD), dabînkerek gerdûnî ya pêşeng a kirrûbirra, pakkirin, çapkirin û çareseriyên zincîra peydakirinê, sazkirina çapkera dîjîtal a EFI Nozomi C18000 Plus ya yek-derbasî ragihand. Tê payîn ku ev pêveka nû di payîza sala 2023-an de li sazgeha pakkirinê ya RRD-ê ya li nêzî Milwaukee, Wisconsin were xebitandin. Sazkirina çapa Nozomi C18000 Plus dê rê bide RRD ku dema-bazarê bi 25% kêm bike, vebijarkên reng û sêwiranê herî zêde bike. û pêşî li domdariyê li ser beşên mezin-format ên substratên cihêreng bidin.

Çapemeniya Nozomi C18000 Plus hilberîna cildê bilind bi leza sê-pênc carî zûtir ji çapkerên kevneşopî-format-berfireh peyda dike. Di heman demê de ew sazkirina karê nû lez dike, heta şeş rengan çap dike, û bi domdarî bê navber dimeşe. Ev çapa nû bi pabendbûna RRD-ê re ji bo peydakirina encamên bilind-kalîteyê ji markayên ku li nîşana firotanê û dîmenên ku ji materyalên cûda hatine çêkirin digerin re hevaheng e.

Di Rapora Rastiya Packkirinê ya 2023-an de, RRD dît ku domdarî di biryarên pakkirin û nîşankirinê de ji% 90-ê biryarderan re girîngiyek girîng e. Ji ber vê yekê, RRD armanc dike ku bi sazkirina çapa Nozomi C18000 Plus piştgirî bide hewildanên domdariya xerîdarên xwe. Çapemenî mîhengên LED-ya UV-ya domdar bikar tîne, bi kêm çopê çapkirina pêbawertir misoger dike, û li gorî çapxaneyên dîjîtal ên din çar caran karanîna enerjiyê kêm dike.

Lisa Pruett, Seroka Packaging & Labels Solutions li RRD, dilsoziya pargîdaniyê ji veberhênana li teknolojiya nû ya ku nirxê peyda dike û ji hêviyên xerîdar derbas dike diyar kir. Bi karanîna teknolojiya çapkirinê ya pêşkeftî, çapa Nozomi C18000 Plus, mîkrokên ku dema ku diqelişin an diqelişin, naqelişin, cûrbecûr vebijarkên medyayê, û pêvajoyên bilez, rast û dubarekirî pêşkêşî dike. Berhemên UV LED ji xerîdarên RRD re paletek berbiçav a rengên jîndar peyda dikin, îmkanên sêwiranê berfireh dikin.

Bi çapa Nozomi C18000 Plus, RRD dikare bi navgînî û nîşana ku li ser pakêtan an pêşandanên li dikanê têne xuyang kirin peyamek tevahî ya marqeyê bide xerîdaran. Ji çapkirinê wêdetir, pêşkêşiya RRD taybetmendiyên mîna pêlavên berî û paş-çapkirinê û qedandina birêkûpêk a hundurîn vedihewîne, ku ji bo hewcedariyên sêwiran û çapkirinê yên xerîdar rê dide çareseriyek xwerû û berfireh.

Ji bo bêtir fêrbûna kapasîteyên çapkirinê yên mezin ên RRD-ê, biçin stûna wan li PACK EXPO Las Vegas an bi Todd Arnett, Rêvebirê Bilind ê Nîşan û Nîşandana Firotanê, Çareseriyên Retail li RRD re têkilî daynin.

Çavkanî: *Business Wire*