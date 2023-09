LKCMedicine Zêdetir Kursên Tenduristiya AI û Dîjîtal destnîşan dike

By

Zanîngeha Teknolojiyê ya Nanyang Singapore ragihand ku ew ê bêtir naveroka qursê ya têkildarî AI û tenduristiya dîjîtal li qursa Dibistana Derman a Lee Kong Chian zêde bike. Ji sala bê dest pê dike, tenduristiya dîjîtal dê wekî qursên vertîkal li seranserê bernameya Bachelor of Medicine û Bachelor of Surgery ya pênc-salî were yek kirin. Hin qursên ku dê werin nav kirin zanistiya daneyên bijîjkî, analîzên daneyê, û AI-ê ne.

Bernameya nûvekirî armanc dike ku di encamên exlaqî û qanûnî yên AI û agahdariya lênihêrîna tenduristî de bingehek xurt peyda bike. Dê xwendekar di heman demê de ji AI û teknolojiyên bijîjkî yên wekî teletenduristî, sepanên tenduristiyê û pêlavan, û dermanê molekularî yê kesane re jî werin eşkere kirin. Armanc ev e ku xwendekar bi zanyarî û jêhatîbûna pêwîst re bibin alîkar da ku di kariyerên xwe yên bijîjkî yên pêşerojê de bibin bikarhênerên berbiçav û pêbawer ên teknolojiyê.

Digel naveroka qursa nû, dibistana bijîjkî dê di heman demê de bêtir amûrên fêrbûna teknolojiyê jî bicîh bike. Rastiya virtual (VR) dê ji bo hînkirina pergala dil û respirasyonê were bikar anîn, û e-simulator dê ji bo perwerdehiya derman û tomarên bijîjkî yên elektronîkî (EMR) werin bikar anîn. Van amûran dê têgihiştina xwendekaran û serîlêdana pratîkî ya teknolojiya bijîjkî bêtir zêde bikin.

Ji bo temamkirina aliyên teknolojîk ên dersê, di heman demê de dê çarçoveyek berfireh a zanistên bijîjkî yên ku di bernameyê de yekbûyî be jî hebe. Armanca vê yekê ew e ku xwendekaran bi jêhatîbûnên bingehîn ve girêbide da ku bi rexneyî bi teknolojiyê re mijûl bibin, nezelaliya klînîkî birêve bibin, û bi guhertinên di pratîka lênihêrîna tenduristiyê de biguncînin.

- Zanîngeha Teknolojiyê ya Nanyang Singapore

- Dibistana Dermanê Lee Kong Chian

Philips APAC Navên Rêveberê Nû yê

Royal Philips Peter Quinlan wekî rêveberê nû yê Philips Asya-Pasîfîk destnîşan kir. Quinlan, karbidestek demdirêj a pargîdaniyê, berê berê karsaziyên wênekêşiya rontgenê ya MR, CT û tespîtkirina Philips-ê li APAC, Japonya, Hindistan, Amerîkaya Latîn, û Rojhilata Navîn û Afrîka kir.

Ezmûn û pisporiya berfireh a Quinlan di warê teknolojiya tenduristiyê de wî berendamê îdeal ji bo rolê çêkir. Philips bi şiyana xwe bawer e ku rêxistina APAC-ê berbi serketinê ve bibe. Hesreta Quinlan ji bo radestkirina lênihêrîna tenduristî ya çîna yekem bi armanca Philips re ya başkirina tenduristî û xweşiya mirovan re têkildar e.

Royal Philips vê serdanê wekî demek krîtîk di veguherîna dîjîtal a lênihêrîna tenduristiyê de li APAC dibîne. Bi navgîniya çareseriyên xebata xwe ya yekbûyî, pergal û cîhazên girêdayî biaqil, û tespîtkirina yekgirtî, Philips armanc dike ku hilberîneriyê zêde bike, encaman baştir bike, û ezmûna giştî ya nexweş û karmendan zêde bike. Quinlan li bendê ye ku têkiliyên xurt bi xerîdar û beşdarên li herêmê re ava bike.

- Royal Philips

Koma Yashoda ya Nexweşxane bi Fujifilm re ji bo Perwerdehiya Endoskopiya Pêşkeftî Hevkar e

Koma Nexweşxaneyên Yashoda bi Fujifilm Hindistanê re hevkarî kir ku ji bo endoskopiya GI ya bingehîn û pêşkeftî sazgehek perwerdehî û lêkolînê ava bike. Ev sazî dê ji gastroenterologan re fersendê peyda bike ku li ser teknolojiyên herî dawî yên di ultrasounda endoskopî, ERCP, endoskopiya cîhê sêyemîn, û endoskopiya tespîtê de nûve bibin.

Hevkarî armanc dike ku jêhatîbûn û zanîna bijîjkan di warê endoskopiyê de zêde bike. Dezgeha perwerdehiyê dê bername û qursên cihêreng pêşkêşî bike da ku bijîjk ji bo bicîhanîna daxwazên nexweşên xwe bi başî amade ne. Wekî din, sazgeh dê di heman demê de bernameyên perwerdehî û çavdêriyê ji bijîjkên ji seranserê herêma Asya-Pasîfîkê re peyda bike.

– Koma Yaşoda ya Nexweşxaneyên

- Fujifilm Hindistan

Apollo Telehealth Karûbarên Awarte û ICU li NTPC dest pê dike

Apollo Telehealth karûbarên acîl û ICU bi riya telemedicine li neh santralên hilberîna hêzê yên Pargîdaniya Neteweyî ya Hêza Termal (NTPC) destnîşan kir. Armanc ew e ku lênihêrîna bijîjkî nêzî hêza kar a NTPC bibe, ewlekarî û gihîştina lênihêrîna tenduristiyê zêde bike.

Karûbarên TeleEmergency û TeleICU ne tenê ji karmendan re peyda dibin lê ji malbatên wan re jî têne dirêj kirin. Ev destpêşxerî piştrast dike ku lênihêrîna bijîjkî ya bi kalîte û arîkariya bilez ji kesên ku li santralên elektrîkê dixebitin bigihîje. Karûbarên telemedicine ya Apollo Telehealth dê alîkariya baştirkirina encamên tenduristiyê bike û gava ku hewce bike destwerdanên bijîjkî yên demkî peyda bike.

- Apollo Telehealth

- Pargîdaniya Hêza Termal a Neteweyî (NTPC)