30XX: Rêzek hêja ji Mega Man X re

Dibe ku Capcom hilberîna xwe ya lîstikên nû di fransîza Mega Man de kêm kiribe, lê Lîstikên Battery Staple bi serbestberdana xweya herî dawî, 30XX, ruhê rêzê zindî dihêlin. Ev lîstika roguelite li ser selefê xwe, 20XX ava dibe, pêşkeftinek giştî û rûmetek hêja ji hezkirî Mega Man X re pêşkêş dike.

Lîstika di 30XX de şablona rêzefîlma klasîk Mega Man X dişopîne. Lîstik di nav heşt astên mijarê de diherikin û gulebaran dikin, her yek bi şerek patronek dijwar diqede. Di rê de, ew piştî têkbirina her patronê çek û jêhatîyên nû berhev dikin. Lêbelê, tewra bêhempa ya di 30XX de ev e ku ast bi prosedurî ​​têne hilberandin, bi her rêvekirinê re ezmûnek cûda peyda dike. Di heman demê de gelek nûvekirin hene ku ji bo hevsengiya şansê alîkariyê dikin. Lîstik dikarin di navbera du karakterên ku têne lîstin de hilbijêrin, Ace û Nina, yên ku karakterên îkonîk ên Zero û X ji rêzefîlma Mega Man X neynikê dikin.

Yek ji taybetmendiyên berbiçav ên 30XX kontrolên wê yên nerm û bersivdar e. Ev asta rastdariyê di lîstikek ku bi giranî xwe dispêre jêhatîbûn û rastbûnê pir girîng e. Tevî çalakiya bilez, lîstik rêjeyên çarçoveyê û teknolojiya tevgerê ya ku xwerû hîs dike diparêze. Karakter bi lez û bez in û dikarin astengiyên rast bi hêsanî rêve bibin.

Li seranserê her qonaxê, lîstikvan dikarin "Augs" kifş bikin ku ji bo dirêjahiya bezê qabiliyetên karaktera xwe zêde dikin. Van Augs ji zêdekirina hilberîna zirarê bigire heya peydakirina mertalên ku zirarê dikişîne. Bi nêzîkê 240 Augs vedîtinê re, ji lîstikvanan re fersend heye ku bi cûrbecûr avahiyên cihêreng ceribandinê bikin. Wekî din, lîstikvan dikarin "Cores" bibînin, ku perçeyên zirxî ne ku jêhatîbûnên nû didin, wek bazdana ducar an hejikên kurt. Ev ji bo saxbûna qonaxên paşîn ên lîstikê bingehîn dibin.

Gava ku lîstikvan bi neçarî bazdanê winda dikin, ew vedigerin navendê û dikarin pereyê bi navê Memoria li ser nûvekirinên domdar xerc bikin. Van nûvekirinan ji baştirkirina destpêkirina tenduristî û enerjiyê bigire heya bidestxistina bijarteyên astek zêde piştî têkbirina patronê. Vê pergala meta-pêşveçûnê qada lîstikê asayî dike û armancek din ji lîstikvanan re zêde dike ku têbikoşin.

30XX moda nû ya bi navê Mega Mode destnîşan dike, ku ezmûnek platformek kevneşopî ya kevneşopî pêşkêşî dike. Digel ku ast hîn jî bi rengek bêserûber têne hilberandin, hewildanên paşîn piştî têkçûn dihêle ku lîstikvan her carê di heman qonaxê de bimeşin. Ev taybetmendî rê dide lîstikvanan ku sêwiranên astê pratîk bikin û fêr bibin, ew ji kesên ku ezmûnek kêmtir randomkirî tercîh dikin re hevaltir dike.

Ji bilî ezmûna yek-lîstikvan, 30XX hem ji bo nivîn û hem jî ji bo multiplayer serhêl moda hevkariyê pêşkêşî dike. Her çend dibe ku performansa sivikek bikişîne, kêfxweşiya ku karakterek zêde heye ji bo berhevkirina qenciyan û têkbirina patronan ji her şikestinek piçûktir e. Di heman demê de modek civatê jî heye ku lîstikvan dikarin ji astên ku ji hêla lîstikvanên hevalên xwe ve hatine sêwirandin kêfê bikin, naverokek zêde û îmkanên bêdawî peyda dikin.