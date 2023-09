Bernameya Çavdêriya Dîjîtal a Dûr arîkariya Nexweşan dike ku Pîvandinên Zexta Xwînê ya Kontrolkirî bi dest bixin

Bernameyek çavdêriya dîjîtal a dûr di alîkariya nexweşên bi tansiyona bilind a nekontrolkirî de encamên sozdar nîşan da ku bigihîjin pîvandinên tansiyona xwînê ya kontrolkirî, li gorî lêkolîna nû ku di Danişînên Zanistî yên Hîpertansiyonê ya Komeleya Dil a Amerîkî 2023 de hate pêşkêş kirin. Lêkolîn bandorên bernameyek nû ya rêveberiya hîpertansiyonê ya dîjîtal nirxand. li 54 klînîkên tenduristiyê yên civakê ku li 13 eyaletên Dewletên Yekbûyî ne.

Nexweşên ku beşdarî bernameyê bûn bi sepanek têlefonê ya dîjîtal hate peyda kirin ku ji wan re hişt ku tansiyona xwînê û agahdariya din ên têkildar peyda bikin. Pisporên lênihêrîna tenduristî yên li klînîkan agahdarî bi riya portalek-based webê vekolîn, ku rê dide nirxandina pabendbûna dermanên nexweşan û her nîşanek an zehmetiyên ku rû didin. Portal li gorî asta fikaran pêşî li nexweşan girt, û bijîjk dikarin bi serîlêdanê an bi têlefonê bi nexweşan re têkilî daynin da ku rahêneriyê peyda bikin an guhartinên dermankirinê bikin. Her wiha ji nexweşan re tansiyonên malê û materyalên perwerdehiyê yên li ser xwarin û tenduristiya derûnî hatin peyda kirin.

Di lêkolînê de hat dîtin ku nexweşên ku bi kêmî ve 90 rojan beşdarî bernameyê bûne di kontrolkirina tansiyona xwînê de pêşkeftinek girîng dîtin. Di destpêka bernameyê de, tenê 31% ji nexweşan tansiyona xwînê kontrol kiribûn, dema ku di dawiya heyama xwendinê de, 61% pîvanên tansiyona xwînê ya kontrolkirî bi dest xistibûn. Di nav nexweşên ku di destpêkê de tansiyona wan a nekontrolkirî hebû, ji nîvî zêdetir (55%) piştî beşdarî bernameyê tansiyona xwînê ya kontrolkirî bi dest xistin. Beşdarên spanî-axêv ên ku guhertoya spanî ya sepana çavdêriyê bikar anîn, rêjeyên serfiraziyê hîn bilindtir dîtin, digel ku 70% pîvandinên tansiyona xwînê ya kontrolkirî bi dest xistin.

"Em şaş bûn ku ji% 50-ê beşdarên bernameyê karîbûn bigihîjin kontrola tansiyona xwînê. Van encaman destnîşan dikin ku berhevkirina kapasîteyên çavdêriya dîjîtal a ji dûr a sepanê bi nerînên bijîjkan re dikare rêjeyên kontrolkirina tansiyona xwînê di cîhana rastîn de, nifûsa di xetereyê de baştir bike, "got nivîskara sereke ya lêkolînê Dr. Irina Yermilov. Vedîtin pêşniyar dikin ku ev bernameya rêveberiya dîjîtal xwedan potansiyela çêtirkirina encaman û kêmkirina rêjeyên tansiyona xwînê ya nekontrolkirî ye, ku bibe sedema kêm êrişên dil û lêdanê. Lêkolînên pêşerojê dê lêkolîn bikin ka kîjan taybetmendiyên bernameyê herî zêde beşdarî kontrolkirina tansiyona xwînê dike.

Girîng e ku were zanîn ku lêkolînê kêmasiyên xwe hebûn, di nav de nebûna potansiyela giştîbûna ji nifûsa berfireh û nebûna komek kontrolê ku lênihêrîna standard werdigire. Lêbelê, van vedîtinên destpêkê soza bernameyên çavdêriya dîjîtal ên dûr di baştirkirina kontrolkirina tansiyona xwînê û encamên giştî yên nexweşan de ronî dikin.

Çavkanî: Komeleya Dilê Amerîkî