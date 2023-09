Xiaomi dê Rêzeya Redmi Note 13 Pro bi Kamera 200MP û Çîpseta Nû MediaTek ve bide destpêkirin.

By

Hilberînerê smartfonên Chineseînî Xiaomi biryar e ku bi rêzika dahatûya Redmi Note 13 Pro-ya xweya erzan a Redmi-ê berfireh bike. Pargîdaniyê herî dawî li ser Weibo ragihand ku paceya destpêkirina ji bo têlefonên nû yên li Chinaînê dê dawiya vê mehê be. Rêzeya Redmi Note 13 Pro dê du modelan pêk bîne: Redmi Note 13 Pro û Redmi Note 13 Pro+.

Yek ji girîngên girîng ên van cîhazan senzorên kameraya wan a seretayî 200MP e, ku ji bikarhêneran re kapasîteyên wênekêşiya bi rezîliya bilind peyda dike. Wekî din, modelên Redmi Note 13 Pro dê chipsetek nû ya MediaTek destnîşan bikin, ku performansa pêşkeftî û karîgeriyê pêşkêşî dike.

Tê payîn ku modela Redmi Note 13 Pro+ bi senzorek kamerayê ya xwerû ya Samsung ISOCELL-ê were, ku soza çêtirkirina performansa wêneyê dide. Ev senzor mîna ya ku di Redmi Note 12 Pro+ 5G de tê bikar anîn e.

Li gorî malpera TENAA, her du smartphone dê bi dîmenderek OLED 6.67-inç werin û pêwendiya 5G piştgirî bikin. Dibe ku Redmi Note 13 Pro+ heya 18 GB RAM pêşkêşî bike, dema ku Redmi Note 13 Pro dikare heya 16 GB RAM-ê peyda bike.

Xiaomi jixwe piştrast kir ku rêzika Redmi Note 13 Pro dê bi sazûmanek kamera paşîn a 200MP ve were saz kirin. Guhertoya bihatir Pro+ dê ji hêla chipset-a nû 4nm MediaTek Dimensity 7200-Ultra ve were hêz kirin, nûvekirinek li ser Dimensity 7200-a birêkûpêk ku di têlefonên din de tê dîtin. Di heman demê de tê payîn ku her du cîhaz jî kamerayek selfie ya 16 MP jî tê de bin.

Di warê kapasîteya batterê de, tê gotin ku Redmi Note 13 Pro xwedî 4,880 mAh be, dema ku Redmi Note 13 Pro+ dê bi 5,020 mAh piçek mezintir be.

Rêzeya Redmi Note 13 Pro ya Xiaomi armanc dike ku ji bikarhêneran re kapasîteyên kameraya pêşkeftî û performansa hêzdar bi bihayek erzan peyda bike. Bi destpêkirina wê ya dahatûyê re li Chinaînê, xerîdar dikarin li benda rêzek balkêş a têlefonên ji jêr-brandeya Redmi ya Xiaomi bin.

