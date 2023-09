Di Tenduristiyê de Girîngiya Pirrengiyê

By

Ji bo ku hemî civak lênihêrîna tenduristî ya bikêr û bi bandor werbigirin, pir girîng e ku hêzek kar a cihêreng hebe. Lêbelê, hîn jî gelek kar heye ku were kirin da ku nûneriya nijadî di cîhana lênihêrîna tenduristiyê de têr be. Dr. Dale Okorodudu, bijîjkê pişikê û lênêrîna krîtîk û damezrînerê Zilamên Reş bi Kincên Spî, bi MobiHealthNews re rûnişt da ku bandora kêmbûna cihêrengiyê li ser peydakirên lênihêrîna tenduristî û nexweşan, û her weha rola ku tenduristiya dîjîtal dikare bilîze. di baştirkirina wekheviya lênihêrîna tenduristiyê de.

Dema ku dor tê ser nexweşan, lêkolînan destnîşan kir ku hebûna bijîjkek ku mîna wan xuya dike dikare bibe sedema encamên lênihêrîna tenduristî çêtir. Bingehek pêbawerî û têgihiştinê heye ku dikare were saz kirin dema ku di navbera bijîjk û ​​nexweşan de lihevhatina nijadî hebe. Mînakî, lêkolînek dît ku zilamên reşik pirtir dibe ku beşdarî lênihêrîna tenduristî ya pêşîlêgirtinê bibin dema ku doktorê wan jî reş bû.

Dr. Okorodudu hin serpêhatiyên xwe yên kesane wekî bijîjk parve kir, hem dijwarî û hem jî demên erênî ronî kir. Ew rastî bûyeran hat ku nexweşan guman li kapasîteya wî ya peydakirina lênêrînê li ser bingeha nijada xwe an navê biyanî kir. Ji hêla din ve, wî di heman demê de bi nexweşên ku pêwendiyek xurt û pêbaweriyek bi wî re hîs dikin re jî bûye şahidê pêşkeftinan, ku di dawiyê de dibe sedema encamên lênihêrîna tenduristî çêtir.

Girîng e ku were zanîn ku nijad qalîteya lênihêrîna ku bijîjk dikare peyda bike diyar nake. Girîngiya cihêrengiya di lênihêrîna tenduristiyê de di wê yekê de ye ku nexweş xwe rehettir hîs bikin û li beralîbûnên xwerû çareser bikin. Hebûna nûnertiyê dikare bibe alîkar ku li dijî nelirêtiyên bêhiş ên ku di nav pergala lênihêrîna tenduristiyê de hene şer bikin.

Tenduristiya dîjîtal dikare bi çareserkirina pirsgirêka gihîştina lênihêrînê di baştirkirina wekheviya tenduristiyê de rolek girîng bilîze. Karûbarên teletenduristiyê, şopandina nexweşan a ji dûr ve, û platformên tenduristiya dîjîtal dikarin lênihêrîna tenduristiyê ji civakên kêmxwedî re bigihînin. Bi karanîna teknolojiyê, peydakiroxên lênihêrîna tenduristî dikarin bigihîjin nexweşên ku dibe ku wekî din ji bo gihîştina karûbarên lênihêrîna tenduristiyê têkoşîn bikin.

Di encamê de, pêşvebirina cihêrengiya di lênihêrîna tenduristiyê de ji bo peydakirina lênihêrîna çêtirîn ji hemî civakan re pêdivî ye. Ew dikare bibe sedema baştirkirina encamên lênihêrîna tenduristî, rêgezên berteng bike, û piştrast bike ku her kes bigihîje lênihêrîna ku ew hewce dike. Bi karanîna teknolojiyên tenduristiya dîjîtal, wekheviya lênihêrîna tenduristî dikare bêtir pêşde bibe.

