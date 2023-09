Spekulasyon dema ku Fans Li hêviya Îlonê Nintendo Direct in dest pê dike

Temaşevanên Nintendo bi kelecan li benda ragihandina pêşangehek Nîntendo Direct a Îlonê ne, kevneşopiyek ku di salên berê de ji hêla pargîdanî ve hatî şopandin. Dema ku Nintendo bi fermî bûyer ranegihandiye, çend salên çûyî şêwazek domdar a pêşandanek Direct Septemberlonê nîşan daye. Digel ku derçûn û gotegotên di derbarê demoyên Switch 2-ê yên rûtkirî de ku ji pêşdebiran re di Gamescom 2023-an de têne xuyang kirin, spekulasyon bi hêztir dibe.

Serdema nîv-mehê ya ku ber bi Tokyo Game Show, ku di 21-ê Îlonê de dest pê dike, ji hêla dîrokî ve ji bo Nintendo demek sereke ye ku pêşangehek li dar bixe. Li gorî bernameya pakkirî ya serbestberdana lîstikê ya mayî ya sala 2023-an, di nav de sernavên wekî Super Mario RPG, WarioWare: Move It!, Pokémon Scarlet and Violet DLC, û Detective Pikachu Returns, dibe ku hin temaşevan bipirsin gelo ew dem rast e ku Nintendo eşkere bike. hê bêtir games.

Lêbelê, li salên berê dinêrin, Nintendo Directs di Septemberlonê de bi gelemperî ragihandinên sernavên pêşerojê vedihewîne. Nûçexane jixwe bi lîstikên potansiyel ên ku dikarin di bûyerê de werin xuyang kirin diqehirin, û her gav îhtîmal heye ku pêşdebirên sêyemîn sernavên xwe yên ne-Nintendo ji bo Switch nîşan bidin.

Digel ku 2023 jixwe bi serbestberdanên balkêş dagirtî ye, temaşevan jî li pêşiya sala 2024-an digerin, ku lîstika nû ya Princess Peach û remasterek Luigi's Mansion: Dark Moon dikare were eşkere kirin. Di heman demê de bendewariyek ji bo serbestberdana Splatoon 3 Side Order DLC jî heye.

Dê îsal Nintendo Direct-ek Îlonê çêbibe an na, hîna nayê dîtin, lê temaşevan hêvîdar in. Anketek ku di nav temaşevanan de hatî kirin destnîşan dike ku piran bawer dikin ku dê rasterast hebe, digel 66% li hêviya pêşangehek ku bi sernavên partiya yekem dagirtî ye. 18% difikirin ku dibe ku ew pir zû piştî Wonder Direct ya dawî be, dema ku 7% bawer dikin ku Nintendo dê îsal meylê bişkîne.

Bi tevayî, temaşevanên Nintendo bi kelecan li benda her ragihandinek di derbarê Direct Septemberlonê de ne, bi dilgermî li bendê ne ku çi lîstik û surprîz li firoşgehê ne.

