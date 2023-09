Demên Weşandinê ji bo The Teal Mask DLC di Pokemon Scarlet and Violet de

Perwerdekar li çaraliyê cîhanê bi kelecan li benda berdana yekem Pokemon Scarlet û Violet DLC, The Teal Mask in. Dê roja Çarşemê, 13ê Îlonê dest pê bike, lîstikvan li ser demên serbestberdana taybetî yên li herêma xwe meraq dikin.

Li gorî agahdariya pejirandî, The Teal Mask DLC dê di demên jêrîn de were berdan:

- 6 êvarê Dema Pasîfîkê (12 îlon)

- 8:12 bi dema navendî (XNUMX îlon)

- 9:12 bi dema Rojhilat (XNUMXê Îlonê)

- 2 danê sibê bi dema Brîtanyayê (13ê Îlonê)

- 3 danê sibê bi dema Ewropaya Navîn (13 îlon)

- 5:30 danê sibê bi dema Hindistanê (13ê Îlonê)

- 9 danê sibê bi dema Japonê (13ê Îlonê)

Dibe ku ev dem bêne guhertin, lê tê payîn ku lîstik li dora dema hatî peyda kirin dest pê bike. Pêdivî ye ku lîstikvan ji bo her ragihandinên di derbarê guhertinên dema berdanê de nûve bibin.

The Teal Mask ji bo Pokemon Scarlet û Violet beşek ji The Hidden Treasure of Area Zero DLC ye. DLC lîstikvanan bi rêwîtiyek dibistanê digire Kitakami, gundekî jîndar ku bi çalakiyên cejnê û firoşkarên kolanan dagirtî ye. Pargîdaniya Pokemon berê cinawirên pocket, Legendar, û karakterên ku dê di The Teal Mask de bêne nas kirin, rijandine.

Leaks di heman demê de agahdariya zêde li ser jêhatîbûnên nû, navnîşên Pokedex, û cinawirên pocket ên mîna Bloodmoon Ursaluna jî eşkere kirin. Beşa duyemîn a The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, bi navê The Indigo Disk, ji bo serbestberdana Q4 / Zivistanê di sala 2023-an de tê plansaz kirin.

Lîstikvanên ku dixwazin Teal Mask DLC-ê biceribînin dê hewce ne ku xwediyê Pokemon Scarlet an Pokemon Violet bin. Kesên ku xwediyê herdu lîstikan in dê hewce ne ku kopiyên cihêreng ên The Teal Mask bikirin.

Tevî pirsgirêkên teknîkî yên destpêkê yên ku bandor li xwarbûn û ezmûna lîstikvanan kir, Pokemon Scarlet û Violet xwedan destpêkek pir serfiraz bû, ku di sê rojên pêşîn de bi 10 mîlyon kopiyên firotanê yên herî mezin ên Nintendo-yê hemî deman bûn.

