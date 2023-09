Nûvekirina Îlona 2023-an a Pixel Watch Pêşkeftinên Piçûk tîne

By

Nûvekirina herî dawî ya ji bo Pixel Watch, ku di îlona 2023-an de hate berdan, di serî de li ser ewlehî û rastkirina xeletiyan hûr dibe. Ev nûvekirin, bi jimareya çêkirinê RWDC.230905.003, ji bo parastina amûrê çêtir pêça ewlehiyê ya herî dawî dihewîne.

Her çend derengiya berdana vê nûvekirinê bandor li hin têlefonan kir jî, ew bandorek li ser Wear OS-ê tune. Google elogek guheztinê peyda kiriye ku tenê behsa paçeya ewlehiyê dike, û destnîşan dike ku ev nûvekirin ji Pixel Watch re ti taybetmendiyên nû an pêşkeftinên girîng nayne.

Pêvekirina nûvekirina OTA-yê ji bo piraniya cîhazan di 11ê Îlonê de dest pê dike. Lêbelê, bikarhênerên li Kanada neçar in ku heya 18ê Îlonê li bendê bin da ku nûvekirinê bistînin. Ev dereng di navbera tarîxên berdanê de nediyar e û dibe ku ji ber ramanên herêmî an hewcedariyên teknîkî yên taybetî be.

Heya nuha, rêbaza standard a bi desta nûvekirina li ser Pixel Watch nexebite. Vebijarka kontrolkirina nûvekirinan ji pêşeka mîhengan tenê peyama "Saeta te rojane ye" nîşan dide. Lêbelê, ji bo destpêkirina pêvajoya dakêşanê çareseriyek heye. Bi tikandina gelek caran li ser ekrana "Saeta we nûve ye" li pey hev, bikarhêner dikarin nûvekirinê bipirsin da ku dest bi dakêşandinê bikin. Wekî din, neçalakkirina Bluetooth-ê û bi tenê bi Wi-Fi ve girêdayî dikare pêvajoya dakêşandinê bêtir bilez bike.

Digel ku ev nûvekirin dibe ku tu taybetmendiyên serketî destnîşan neke, girîng e ku hûn cîhazên bi paçên ewlehiyê yên herî dawî re nûve bikin. Ji bikarhêneran re tê pêşniyar kirin ku gava ku ew peyda dibe nûvekirina Septemberlon 2023 saz bikin da ku pê ewle bibin ku Pixel Watch wan li hember qelsiyên potansiyel parastî bimîne.

