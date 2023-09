Potansiyela Hêzdar a Glasses Apple: Nêrînek Nêzîktir Li Patentên Dawî

By

Di nav şeqama ku li dora têlefonê Vision Pro VR-ya pir bendewar de ye, axaftina li ser Apple Glasses dixuye ku pişta xwe girtiye. Di Gulanê de, guman li ser serbestberdana rastîn a van camên rastiya zêdebûyî (AR) hatin zêdekirin, ji ber hebûna Vision Pro. Lêbelê, sedemên cûda hene ku çima Glasses Apple hîn jî di sûkê de cîhek heye.

Rehetî û pratîkî di ezmûna bikarhêner de rolek girîng dilîze. Ne her rewş hewceyê hêza xav a Vision Pro hewce dike, û bi domdarî anîna serê serêş dikare bibe westiyayî. Amûrên sivik ên ku rehetî û fonksiyona bilez pêşkêş dikin bi gelemperî têne bijartin. Wusa dixuye ku Apple vê yekê fêm dike, wekî ku ji hêla radestkirina patentê ya vê dawiyê ve hatî destnîşan kirin ku taybetmendiyên cihêreng ên balkêş ji bo amûrek AR-ê destnîşan dike.

Yek taybetmendiyek ku di patentê de hatî destnîşan kirin tacek dîjîtal e ji bo navîgasyonek bêhêz. Ew dihêle bikarhêneran bi hêsanî di nav agahdarî, wêneyan de bigerin, û tewra muzîkê jî bilîzin. Di bingeh de, ev fonksiyon dişibihe pêşangehek serêş (HUD), ku dişibihe kapasîteyên demjimêrek jîr lê rasterast li ber çavên kesê xwerû xuya dike.

Lêbelê, heke Apple bi mebesta ku Glasses maqûl bike, divê kapasîteyên pirzimanî bêne bicîh kirin. Raporên dawîn destnîşan dikin ku Apple li ser du modelên nû yên Vision Pro dixebite, yek ji bo bazara xerîdar. Spekulasyon derdikevin ka gelo ev modela xerîdar dê bibe Glasses Apple, an belkî Glasses ji hêla vê dubarekirina nû ve hatî paşguh kirin.

Ji ber ku bûyera Wonderlust ya Apple ji bo îro tê plansaz kirin, ji bo nûvekirina her yek ji van projeyên hardware hêvî heye. Digel vê yekê, girîng e ku were zanîn ku ne hemî patentan wekî hilber an taybetmendiyên têgihîştî têne encamdan. Tenê dem dê bi rastî plansaziyên Apple-ê di warê guhên AR de eşkere bike.

Çavkanî: Radestkirina Patentê ji Apple